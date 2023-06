El próximo 22 de junio, es decir, el jueves de la semana que viene se celebra el Día Internacional de la Música. Bueno, se celebra o lo que sea... En Aragón y, concretamente en Zaragoza, hace muchos años que no hay una programación ambiciosa para conmemorar una fecha que debería servir ya no tanto de celebración sino como de reivindicación.

Recuerdo hace más de una década cuando el Ayuntamiento de Zaragoza apostó por colocar escenarios en diferentes plazas del Casco Histórico y se dejó que las bandas locales jóvenes actuaran en ellas para mostrar su propuesta (sí, ya sé que hubo cierta polémica por la no contratación de las mismas). La jornada, que además cayó en fin de semana, fue una reivindicación en toda regla de la música como un espacio de convivencia, de confraternización y de reunión en torno a un escenario. No son objetivos vacuos y menos en los tiempos en los que vivimos de efimeridad y en los que parece que casi nada importa si no va a trascender siglos y siglos.

Un años más, llega este día y a lo largo de la semana las salas incluyen sus conciertos programados en el 'pack' del Día de la música, se vive alguna actuación (este año lo desconozco) en algún lugtar y ya se ha cumplido.

Cuando se habla de la democratización de la cultura no significa únicamente que las actuaciones sean de entrada libre. Debe haber mucho más para que se cumpla esa palabra que tan de moda se ha puesto en los últimos años, imagino que al amparo de los nuevos tiempos.

El Día de la Música sería un momento importante para articular una programación ambiciosa, potente y seria con sello local que no solo le demostrara al público aragonés que en esta comunidad hay mucho talento y muy bueno sino para que, por un lado, las propias bandas pudieran ser partícipes de su creación cultural, y por otro, para que el público entendiera que la cultura no va únicamente de disfrutar de la oferta sino de cuidarla y ser capaces de darle otra dimensión que, ahora sí, trascienda muchos lugares comunes.

Democratizar la cultura

Acaba de concluir el ciclo Música al raso, programado por Zaragoza Cultural (esa sociedad municipal que cuenta con muchos profesionales de un nivel incalculable), con un rotundo éxito tanto de público como de programación. Un festival que ha contado este año con menos presupuesto que el anterior aunque es cierto que hay que tener en cuenta que en este 2023 se decidió (no desde el principio)_que la entrada a las actuaciones iban a ser gratuitas por primera vez. ¿Cosas de las elecciones cercanas? Según la vicealcaldesa se hizo «para democratizar la cultura». Ya saben.

Lo que ha venido a demostrar este nuevo Música al raso, como ya sucedió en la pandemia y en su larga salida, es que la música es muy necesaria y que la gente la necesita como elemento aglutinador de la identidad y como reflejo de lo que podemos llegar a ser como sociedad. Es por todo eso que sería necesario articular una celebración del Día Internacional de la Música acorde con la importancia que esta tiene entre nosotros. Insisto, porque la música no va únicamente de disfrutar con un ritmo o con otro, va de sentir y comprender que estaríamos ante un mundo mucho peor sin ella. Comienzan cuatro años de nuevos mandatos políticos y, aunque todavía no tenemos muy claro qué pretenden hacer en política cultural, debemos estar vigilantes para que no dejemos de lado la realidad, la cultura es necesaria para vivir.