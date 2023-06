No dudan en dejar claro que 'Te estoy amando locamente' no es un drama, «es una película muy colorida y luminosa. Si la cuentas desde el resentimiento y la pena te vas a la mierda y aquí se cuenta desde un sitio muy vitalista», explica la actriz Ana Wagener. La acción se enmarca «en los inicios de la lucha LGTBI en Sevilla en el año 1977», cuando se desarrollaron las primeras reuniones que tuvieron lugar en el Palacio Arzobispal y en un momento en el que «todavía seguía vigente la Ley de Peligrosidad Social», explica a su lado el director de la producción, Alejandro Marín, que debuta en el largometraje. Es una historia con la que «mucha gente se va a sentir identificada» y que es «necesaria en los tiempos que corren», afirma con rotundidad Wagener. La actriz intepreta a Reme, una madre con un hijo gay en aquellos tiempos complejos.

'Te estoy amando locamente' no huye de la oscuridad de la película pero Wagener tiene claro que «la gente se ríe mucho, luego también hay un silencio de encogimiento pero no es una película dramática. Es muy optimista, es un canto de que vamos para adelante, a que se puede conseguir, a la tolerancia al respeto, sales de ella con ganas de abrazar y de celebrar».

"Nunca me que he quejado de mi trayectoria"

En esta ópera prima de Alejandro Marín, que llegará a los cines el 6 de julio pero que esta noche vive un preestreno en la Filmoteca de Zaragoza dentro del Campus La Inmortal, Ana Wagener prácticamente debuta en un papel protagonista: «Nunca me he quejado de mi trayectoria, he hecho unos personajes maravillosos pero sí que es verdad que he sido carne de secundaria. Pero nunca he tenido ese resentimiento o esa espera de a ver cuándo me toca. Estoy encantada con este personaje porque me permite caminar con él, cuando eres de reparto es mucho más difícil, tienes que condensar la historia en un momento», afirma la actriz en quien Alejandro Marín pensó desde la misma escritura del guion.

¿Cómo ha sido el trabajo en el rodaje? «Muy duro», responde Ana Wagener, que a continuación hace hincapié en cómo ha creado su personaje junto a Alejandro Marín: «No me gusta que me manipulen ni manipular ni en la actuación ni como público. Me gusta trabajar con la autenticidad, soy autodidacta, intuitiva y honesta. Por eso, hemos hecho una Reme creíble, que en unas circunstancias muy desconocidas tiene una torpeza vital que no sabe por dónde salir. No es una heroína, es una mujer que intenta ayudar a su hijo por todos los medios, en la que se impone el amor y se echa a la espalda todos los monstruos y miedos que tiene en su cabeza para tirar hacia delante».

Una lucha transversal

Para el director, Alejandro Marín, 'Te estoy amando locamente' «habla muy bien de la sociedad de hace 40 años, de la gente que se movilizó y que fue valiente en un momento en que podían ser detenidos. No hay que olvidarlo. La intención es poner en valor a esa gente, honrarlo y ver que tenemos muchas más opciones a día de hoy de organizarnos y movilizarnos, la lucha se tiene que hacer desde ahí y no desde casa poniendo un tuit. Entonces tenían muy claro el enemigo común y la lucha era transversal y desde la unidad».