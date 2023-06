El Universo Funko llega a Zaragoza a través de una gran exposición que se inaugura este viernes en el Acuario. La empresa The Wizard of Game organiza esta muestra que hará disfrutar a pequeños y no tan pequeños. Los Funkos han crecido exponencialmente en los últimos años, tanto para los aficionados como para coleccionistas.

Estos muñecos surgieron hace unos 20 años en Estados Unidos y representan a todo tipo de personajes reales o de ficción. Con medidas entre 1 y 50 cms, estos simpáticos muñecos tienen un diseño especial, con cuerpo pequeño y cabeza grande , que los hace muy peculiares. La exposición se podrá ver a lo largo de todo el recorrido, con 10 módulos, dioramas y photocalls. Además, habrá sorteos para encontrar funkos escondidos en los tanques. Además, el Acuario de Zaragoza cuenta con la colaboración de Milcomics y Cinemascomics en la gestión de la exposición. Descuentos y horarios Por otro lado, desde el Grupo Parque se lanza una super oferta ya que entregando la pulsera del Parque de Atracciones (de más de 110 cms o de menos de 110 cms) en las taquillas del Acuario mientras dure la exposición, se obtendrá un 50% de descuento exclusivamente en las tarifas generales del Acuario, de lunes a viernes, no siendo acumulable a otras ofertas. La exposición de Funkos se puede ver desde el 23 de junio hasta el 6 de septiembre, en el horario de apertura del Acuario, que en estas fechas es de lunes a domingo de 10 a 20 horas, cerrando la entrada al Acuario una hora antes del cierre.