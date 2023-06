Le gusta implicar al espectador, pero no le engaña. De ahí, el título de su exposición en La casa amarilla, 'Pintura en sí'. «Ahora que hay tanto arte conceptual, yo lo que quiero reivindicar es la pintura que es lo que me interesa, la pintura en sí, que es algo bastante serio con miles de años de historia. Algo que se va definiendo en el propio proceso de creación atendiendo al color y la composición. Es en ese momento cuando me voy separando de la realidad, inventando a través de la intuición y van apareciendo otras cosas que tienen que ver con la ensoñación, imaginación, misterio… Es un proceso de trabajo muy intuitivo porque trabajo sin bocetos previos», explica la artista.

Montserrat Gómez-Osuna expone nueve pinturas y cuatro esculturas en La casa amarilla. Obras de difícil encuadre ni en la figuración ni en la abstracción, aunque es algo que no le incomoda a la propia artista: «No saben dónde encajarme... Eso que a veces puede ser un problema para mí, en el fondo pienso que es una cosa buena porque al final hago lo que me da la gana. Tengo, guste o no, un mundo bastante personal».

Trabajos sin título

Quizá por esa creación tan particular que tiene Gómez-Osuna no quiere entrar en el hecho de explicarle al espectador su obra, no le ve sentido: «No me gusta explicar la obra ni tampoco les pongo títulos a mis trabajos o los pongo por algo práctico por saber a qué obra se refieren. Pero cuando lo hago pongo títulos muy tontos que explican lo menos posible para no dar pistas al que mira. Yo creo que mis cuadros necesitan ser mirados un rato, detenerse en ellos e ir descubriendo cosas. Hay muchas capas y van apareciendo cosas que en un primer vistazo no ves. Me gusta hacer participar al espectador. El arte no solo lo hace el creador», dice con rotundidad la artista. De hecho, tiene muy claro que «no todo el mundo ve lo mismo, hay gente que me ha comentado cosas de mis obras que me han dejado perpleja porque a mí no se me había ocurrido. Esa parte me gusta mucho. Igual que dos personas no hacen una misma lectura del libro, cada uno tiene su manera de ver».

Y en este juego que le plantea al espectador tiene una vital importancia la variedad cromática de su propia obra: «El color y sobre todo la superposición de capas de colores es lo que crea una atmósfera, un espacio donde ocurre algo, y esas capas de color dan profundidad y hacen que puedas meterte en el cuadro. Envuelven todo lo que sucede dentro de cada cuadro». Todo con el objetivo final de provocar al público: «Quiero que disfrute con mi obra y que le haga pensar, que no le deje indiferente, que le atraiga de alguna manera. Es decir, que tenga que pararse y pensar a dónde le quiere llevar, qué quiere decir con esto, crear a veces esa sensación de misterio incluso de inquietud para darle vueltas a que hay algo que no se termina de entender».

Exploración de la escultura

En esta exposición, Gómez-Osuna también muestra cuatro de sus esculturas, disciplina en la que prácticamente acaba de debutar: «Empecé en el confinamiento por casualidad con un trozo de barro que me había dado un amigo. Pero para mí es todo lo mismo, el mismo trabajo en dos o en tres dimensiones. No tengo la sensación de ser pintora a veces y escultora otras, para mí es exactamente el mismo trabajo con un material u otro. Todo es mi creación, meterme en mi mundo, buscar por dónde ir...». Aun así, se muestra muy contenta de haberse introducido en la cerámica ya que ha hecho que cambiara su arte: «No controlaba la técnica de la cerámica y eso me he permitido trabajar con muchísima libertad, algo que se ha metido dentro de mi pintura. Meterte en una cosa que no controlas, que abordas como una búsqueda lúdica me ha venido muy bien para refrescar la pintura», reflexiona en voz alta.

"No me interesa repetir lo que ya he hecho, es copiarse a uno mí mismo, me gusta meterme en líos"

El mundo personal de Montserrat Gómez-Osuna se puede visitar en La casa amarilla hasta el 30 de septiembre de Martes a viernes de 18.00 a 21.00 horas y los sábados de 11.00 a 14.00 horas con entrada libre. Un universo que la propia autora explica de dónde procede:_«Desde el principio de mi trabajo vi claramente que mi proceso iba a ser este, jugar, probar y estar muy atenta a los guiños que te va haciendo el propio cuadro. Observar por dónde te puede llevar, si yo sé que hay un camino que ya conozco y otro que no sé muy bien por dónde va a ir, entonces tiro por ahí. No me interesa repetir lo que ya he hecho, es copiarse a uno mí mismo. Todo surge de todo lo que tienes dentro, de lo que lees, lo que ves, lo que viajas, de tu propia experiencia personal, todo se queda grabado en el disco duro y termina saliendo».