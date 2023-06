Deconstruir pabellones emblemáticos de arquitectura modera para construir nuevas formas y nuevos paisajes a través de nueve fotografías de gran formato y cinco proyecciones de vídeo. Ese es el concepto de la exposición de Rosa Muñoz, ‘Lugares en movimiento’, que se acaba de inaugurar en los Antiguos Depósitos del Pignatelli de Zaragoza dentro de la programación del festival PHotoEspaña en la ciudad. La artista ha estado acompañado en la presentación por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; y por la subdirectora de PhotoEspaña, María Pallás.

La muestra, que se podrá visitar hasta el 24 de septiembre, parte de un amplio trabajo de la autora que busca primar la espectacularidad de las intervenciones: “Estos pabellones emblemáticos de arquitectura moderna en la ciudad de Madrid, preservan en su interior creaciones visuales llenas de plasticidad, color, luces, formas, trazos, texturas y símbolos. En ellos, veo y me apropio de formas y estructuras en un proceso de deconstrucción y síntesis, para recrear una nueva imagen con otra mirada. Parto de imágenes directas que me dan datos del espacio, sin intervenirlas. Son imágenes frontales que destacan elementos arquitectónicos con signos del tiempo y con un fuerte carácter pictórico. A partir de aquí, selecciono de cada imagen las partes con las que más me identifico. Recreo y construyo una geometría, le doy una nueva vida desde las formas originales captadas por el objetivo de mi cámara. Construyo relatos, puestas en escena donde mi imaginación e intuición encuentran un lugar de expresión artística que denomino Geometrías intermedias”. El resultado es una exposición llamativa que reconstruye un nuevo mundo buscando precisamente esos lugares en movimiento a los que se refiere el propio título.

Un gran formato característico

Y es que las fotografías complejas creadas en series por Rosa Muñoz componen mosaicos de imágenes agrupadas, de forma muy personal, un formato que caracteriza su obra. Son fotografías escenificadas mediante la superposición de numerosas instantáneas realizadas por ella, creando construcciones arquitectónicas de paisajes de ficción.

‘Lugares en movimiento’ se puede visitar de martes a jueves de 17.00 a 20.00 horas y los viernes, sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas con entrada libre.