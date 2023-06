Calatayud estará de celebración el sábado 22 de julio con la llegada del CalataFest, que traerá a más de 40 artistas, como Chimbala, Daviles de Novelda o Safri Duo, y más de 15 horas de música en el día de reflexión. Luis Martínez, Moisés Requena, Alejandro Sánchez y Alex Alonso, empresarios de la Comarca de Calatayud, han creado un plan para que sea un día inolvidable: un festival doble, con dos escenarios. Uno para los amantes de la música de los 90 con el famoso espectáculo creado por Deep Delay Management, 'Molan los 90', y otro con 13 artistas de música urbana y un set de 13 djs. El objetivo clave está claro: crear un ambiente en el que padres e hijos puedan disfrutar en un mismo recinto de sus gustos musicales.

La fecha señalada se acerca cada vez más, pero para ir despertando las ganas de bailar, el Calatafest se ha presentado este jueves 29 de junio en la Fábrica de la Zaragozana, donde sus promotores han explicado que «la acogida del evento está siendo muy positiva. Ya hemos vendido 4.000 entradas a un mes de la cita». «Aunque principalmente son de la provincia de Zaragoza, el 20% restante pertenece a 29 provincias, lo que significa la capacidad de movilización de los conciertos y la posibilidad que tienen a la hora de generar turismo», han continuado.

Artistas principales de la velada

El plato fuerte del CalataFest es, sin duda, los artistas que van a desplegar en él su talento musical. En el escenario para los más jóvenes encabezan el cartel Chimbala, Cano, Lérica y otras apuestas de la actual 'urban music' como Daviles de Novela y Fabbio. Los djs estarán presente a través de trece actuaciones como las de Carmen de la Fuente, Javi Gúzman o Jayxme.

Por otra parte, el cartel de 'Molan los 90' para este festival levantará más de un recuerdo para los padres: Safri Duo con su 'Played-A-Live', Sensity World con 'Get it up' o Marian Dacal y Eva Martí con 'Flying Free' son algunos de ellos. Por no hablar del mítico Chimobayo, Selena o el inolvidable 'Duro de pelar' de Rebeca, aunque serán muchos más los temas y artistas que se podrán escuchar y bailar en uno de los escenarios de este festival.

Las entradas ya están disponibles en la web del festival por 45 euros la general y 100 euros la VIP, requerirán autorización firmada para menores con 16 y 17 años y también para los menores de 16, quienes a su vez deberán ir acompañados de un adulto autorizado.

Transporte y puestos de comida

Luis Martinez, que ha ejercido como portavoz, ha brindado a los presentes más detalles del festival que incluye un acuerdo con la empresa de transporte de viajeros Monbús para quien quiera trasladarse desde Zaragoza, podrá hacerlo a un precio más económico que el habitual. Además se contará con dos rutas extra, una el mismo sábado día 22 a las 15 horas y otra de regreso el día 23 de julio a las 07:00 horas de la mañana. Estos días ya estará disponible esta información en la web de la empresa de autobuses para su contratación.

Además, la organización dispondrá de puestos de comida y bebida repartidas por todo el recinto y el plano de puntos de aparcamiento distribuidos por toda la ciudad saldrá muy pronto a la luz. Y para que no falten detalles que acompañen al 'outfit' festivalero, los promotores ofrecerán servicios de peluquería, maquillaje, tatuajes y vappers por todo el recinto.

La presentación ha contado también con la presencia de Mar Montoro, presentadora de 'Molan los 90' y el grupo Viceversa que se ha lanzado a compartir con los presentes su éxito 'Piel Morena', además de Sanxis y dj Juan Morte , quienes han hablado de la oferta urbana. El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha querido acompañar a sus organizadores en esta presentación.