Juan José Larraz: «La galería Spectrum insufló aire fresco a la fotografía en España»

¿Qué le llevó a elegir la galería Spectrum-Sotos para hacer su tesis doctoral?

Siempre me entusiasmó la fotografía y entre los años 2014 y 2017 hice en Spectrum tres cursos, el básico, el medio y el superior. Ahí conocí su importancia en la historia de la fotografía española y vi que no se había profundizado en su labor, por lo que me planteé hacer sobre ella mi tesis doctoral para Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.

¿Qué ha aportado Spectrum a la fotografía?

Muchas cosas, porque gracias a Spectrum se ha podido conocer tanto en Zaragoza como en España la fotografía artística, experimental y de vanguardia tanto nacional como internacional. Ha apoyado la difusión de este tipo de fotografía con numerosas actividades, pues Julio Álvarez ha montado exposiciones, ha realizado talleres, festivales...

Cierto, pues hablar de Spectrum es hablar de quien ha sido su alma, Julio Álvarez, ¿cómo lo definiría?

Ha sido un apasionado que ha tenido clara toda su trayectoria luchando por dar a conocer la fotografía contra viento y marea y va a ser una pena que lo deje; de hecho lo deja hoy, que es el último día como galería Spectrum-Sotos, aunque seguirá reconvertida con otro formato con Cristina Aznar, que seguirá con las clases.

Lo que está claro es que Spectrum ha sido más que una galería.

Sí, ha traspasado los límites de sus paredes y de la ciudad de Zaragoza; Julio Álvarez ha organizando festivales de fotografía, ha mantenido relaciones con otras galerías para poner en órbita internacional la fotografía aragonesa y española y ha dado a conocer aquí las tendencias del extranjero. Cuando empezó, el mercado de la fotografía era prácticamente inexistente y para ver fotografía artística en Zaragoza solo podías hacerlo en la Sociedad Fotográfica. Gracias a Julio y a su galería se pudieron conocer en la ciudad figuras internacionales como Dorothea Lange, Avedon, Franco Fontana... Y también a los grandes nombres españoles, como Fontcuberta, Pérez Minguez, Chema Madoz, Toni Catany, Vallhonrat. Spectrum insufló aire fresco al mundo de la fotografía, también con su labor didáctica. .

Sin duda ha sido también ha sido una gran escuela de fotógrafos.

Cuando abrió, en 1977, aquí solo podías estudiar fotografía por correspondencia o en la Sociedad Fotográfica, y él planteó un programa didáctico novedoso que también incluía la historia de la fotografía y tuvo grandes profesores, como Gonzalo Bullón, Pedro Avellaned o Rafael Navarro, además de otros nacionales e internacionales.

De todo lo realizado por Spectrum, ¿qué es lo que más destacaría?

Más allá de que fue la primera galería de fotografía en España, sin duda destacaría el festival Tarazona Foto, pues el papel que jugó en los años 80 y 90 fue crucial. Aparte de las exposiciones había talleres dirigidos por grandes fotógrafos que atrajeron a numeroso público, también extranjero, ya que en muchas ciudades no había enseñanza de fotografía y había que recurrir a Tarazona. Julio también creó otros festivales, como Huesca Imagen, en este caso dedicado a la recuperación del patrimonio fotográfico, lo que muestra su interés por preservar el patrimonio aragonés y recuperar obras de Compairé o Ramón y Cajal, entre otros.