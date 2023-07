Tras gozar de un considerable éxito en la comunidad con su quinteto Delacueva, con el que lograron dos galardones de los Premios de la Música Aragonesa (Mejor Grupo de Aragón en 2021 y Mejor Disco de Aragón en 2022 por 'Delacueva'), el cantante Manuel de la Cueva ha decidido continuar con su carrera artística en solitario. Su primer objetivo tras la separación con sus compañeros es claro: el lanzamiento de su segundo álbum, del cual hace unos días adelantó el que será su primer tema en el futuro elepé: 'Me derrito'.

Con esta pieza retro en la que se referencia al director estadounidense Wes Anderson, compuesta de varios géneros y donde el pop ecléctico lleva el bastón de mando, De la Cueva marca el inicio de una nueva etapa en su vida, que alaba el amor romántico «de los cuentos de hadas», como le gusta decir al zaragozano.

«Me considero un adepto de ese realismo mágico, de ese lenguaje empalagoso. Para mí, la música es una válvula de escape frente a la crudeza del mundo real», afirma. Y es que ya lo decía Woody Allen en 'Annie Hall' (1977): «Uno siempre está intentando que las cosas salgan perfectas en el arte, porque conseguirlo en la vida es realmente difícil». Esta temática musical guarda cierta similitud con respecto a las canciones del antiguo quinteto en su primer disco. Sin embargo, De la Cueva deja claro que quiere caminar una senda intermedia entre «sonidos comunes con ese antiguo repertorio y una evolución hacia nuevos horizontes, donde seguirá destacando el pop junto a un abanico de estilos diferentes».

Aunque el primer álbum destacaba también por sus líricas en inglés, en esta ocasión el solista ha preferido despuntar con la idea de un repertorio de diez temas solo en castellano, que continuará con su desarrollo este verano: «Mi intención es grabar cuatro o cinco temas más por el momento, planeando la posibilidad de que el álbum salga alrededor de 2024».

Durante esta aventura musical, con la que el aragonés ya ha contado con la ayuda de la productora Vanilla Bloom (conformada por Diego Montalvo y Álex Gracia); el productor Antonio Escobar (quien ha colaborado con figuras como Dvicio o John Legend) o el ingeniero Chris Gehringer (masterizador de temas como 'Loud' de Rihanna o 'Born this way de Lady Gaga), el solista no descarta un bis con alguno de ellos. Aunque también se encuentra enfocado en trabajar con el mayor abanico de gente distinta posible: «Esto es un proceso de evolución al fin y al cabo, así que necesito explorar nuevos terrenos, como Madrid y Barcelona, y nuevos productores, como Juanjo Monserrat o Noel Campillo».

Separación del quinteto

Con esta nueva etapa, De la Cueva deja atrás un cambio que, como quiere dejar claro, «no fue repentino». «Tanto el bajista (Carlos Montull) como el batería (Luis Gastelumendi) acabaron desvinculándose del proyecto poco después de sacar nuestro primer álbum, 'Delacueva'. Así que poco a poco fuimos decidiendo nuestro camino y qué hacer con el grupo en sí».

El artista achaca esta decisión a un conjunto de factores, como la profesionalización del que era por el momento un hobby para los cinco jóvenes, y sus distintos proyectos de vida de cara al futuro: como puede ser el mundo de la ingeniería para Pedro Simón (guitarrista) o la carrera como dj de Luis Ventura (teclista). «La relación con todos ellos sigue siendo muy buena; de hecho Pedro ha colaborado en este nuevo sencillo y su tío Fernando Simón ya impulsó nuestra popularidad mencionándonos en su entrevista con Jordi Évole hace unos años. Esto es solo una fase vital más, y aunque sigamos caminos distintos todos seguiremos vinculados a la música de alguna manera», explica.

Este nuevo elepé navegará entre 10 temas de distintos géneros, con una salida prevista para 2024

En su caso, el solista compaginaba su carrera con sus estudios musicales en el conservatorio, puesto que siempre «busca una formación musical continua». Un factor que le ayudó hace unos años, tras sufrir un «bloqueo creativo» que le permitía concebir ideas en bruto, mas no era capaz de darle una versión final a esas canciones.

«Me encontré en ese estado hasta que acabé dando clases con Javier Callén, quien me instruyó en análisis melódico. Sus conceptos dieron un vuelco en mi cabeza y me permitieron salir de ese bucle. Ahora estoy mejor que nunca, y listo para mostrarle al mundo mi repertorio», confiesa.

Un mercado competitivo y muy cerrado

Un mundo en el que la música se ha desarrollado frente al mercado del que se dispone, como apunta. Y que denota una «mayor dificultad para hacer que tu música se escuche. La profesionalización remunerada de este sector es algo muy complicado y muy cerrado, necesitas estar luchando en todo momento para que tu canción se escuche antes que el resto entre la gente. Por ello se necesita un mayor apoyo económico a los nuevos artistas y a las salas, para fomentar esa visbilización de la música», como quiso contextualizar el artista mientras recordaba una de las anécdotas más emblemáticas durante su carrera profesional, acontecida el pasado 2021.

De la Cueva fue arrestado antes de la gala de los Premios de la Música Aragonesa en Alcañiz, cuando se le acusaba de un supuesto delito de estafa en Valladolid. Tras pasar una noche entera en el calabozo, el juicio acabó desvelando una trama de suplantación de identidad en la que el artista se vio afectado junto a otros individuos, demostrando su inocencia pero sin conseguir encontrar al verdadero culpable.

«Que tu música se escuche en el mercado es algo muy complicado, una lucha constante»

De cara al futuro, el cantante no descarta la posibilidad de que la banda vuelva a juntarse; aunque solo sea para realizar una pequeña actuación o grabar un pequeño sencillo. «El mundo es infinito, así que podría ocurrir. Pero eso no depende exclusivamente de mí», concluye.