La VI edición de Belchite de Película, que tiene lugar desde este viernes, 21 de julio, bate récord con participantes de once provincias españolas diferentes. Este año se han superado las inscripciones con 30 equipos registrados, pero debido a las limitaciones de aforo, los 10 últimos en apuntarse al certamen se han quedado en el listado de reserva.

El Teatro Municipal de Belchite acogerá, a las 12.00 horas, a los 172 participantes de esta edición para dar a conocer qué palabra y qué objeto debe aparecer de manera obligatoria en los cortometrajes que se van a rodar en 24 horas. Una vez que conozcan esta información, comenzará oficialmente la VI edición de Belchite de Película/24 horas de cine exprés. A partir de entonces, los veinte equipos que concurren en el certamen volverán a convertir a la localidad zaragozana en escenario de cine mientras compiten por realizar el mejor cortometraje.

Once provincias diferentes

Los participantes proceden de once provincias españolas diferentes: Pamplona, Barcelona, Tarragona, Murcia, Málaga, Madrid, Castellón, Álava y las tres aragonesas: Huesca, Teruel y Zaragoza, donde no faltarán equipos de Belchite. Esto sitúa a la sexta edición como la de mayor alcance nacional, al batir el récord de participación de fuera de Aragón respecto a años anteriores, y llegar a nuevas comunidades autónomas que no habían concurrido hasta la fecha, como la Comunidad Valenciana.

Además de la variedad de procedencia geográfica, este año el concurso contará con la participación de personas de diversas franjas de edad, entre menores de 12 años y mayores de 75. "Hay caras nuevas este año, pero muchas personas repiten edición tras edición porque se divierten. Nos encontramos con equipos muy profesionales, con experiencia en el mundo del cine y la fotografía, y con otros aficionados con mucho interés por el audiovisual. Nuestro objetivo es potenciar más el tejido cultural", ha indicado el director de 'Belchite de Película', José Ramón Mañeru.

Rodaje y edición en 24 horas

Los participantes de la VI edición de Belchite de Película deberán realizar sus cortometrajes con la premisa de llevar a cabo el rodaje y la edición en un plazo de 24 horas. Las piezas creativas, de entre 3 y 6 minutos, serán de tema libre, y en ellas deberán aparecer localizaciones reconocibles de Belchite, del Pueblo Viejo o del término municipal. Tendrán que incluir de manera obligatoria una palabra clave y un objeto que la organización del concurso comunicará a los participantes 10 minutos antes de comenzar el certamen, a las 12.00 horas del viernes 21.

Los reconocimientos a los que optarán los participantes son: Premio Belchite de Película (1.500 euros), Accésit Belchite de Película (600 euros), Mejor interpretación femenina, Mejor interpretación masculina, Premio Racord Mejor guión (premio concedido por la Universidad San Jorge), Premio Me toca la fibra (otorgado por Embou) y Premio del Público, que este año su cuantía pasa de 600 a 900 euros gracias al convenio de colaboración entre Aragón TV y Belchite de Película. La cadena autonómica solicitará el consentimiento a los autores del cortometraje ganador en esta categoría para emitir, promocionar y difundir la pieza audiovisual en sus canales

Luisa Gavasa, premiada

La gran homenajeada de la edición será Luisa Gavasa, que recibirá el Premio Belchite de Película Trayectoria en reconocimiento a su extensa carrera profesional. Gavasa, nacida en Zaragoza, ha actuado sobre las tablas de pequeños y grandes teatros de todo el país. Su última gira fue con 'La Casa de Bernarda Alba' (2021-2022), donde dio voz a María Josefa, madre de la protagonista. La actriz estará presente durante el desarrollo del certamen en Belchite y recibirá su galardón el sábado 22 en la gala de clausura.

En el marco de Belchite de Película se han organizado otras actividades como dos proyecciones públicas en el Teatro Municipal de la localidad. El jueves 20 tendrá lugar 'La noche de Fleta', con la proyección de 'Fleta, tenor mito', de Germán Roda, y el viernes 21 'La noche de Saura', donde se verá '¡Ay, Carmela!', cinta del director aragonés ganadora de 13 Premios Goya en 1991. Las proyecciones, de entrada libre hasta completar el aforo, tendrán lugar a las 21.00 horas.