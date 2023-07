La queja es más o menos frecuente desde que se empezó a salir de la pandemia y volvieron los conciertos a cobrar vida, los precios de las entradas están disparados. Y eso que en Aragón, dentro de lo que cabe, están más altos que hace cinco años pero, en cierta medida, controlados. Los promotores se apresuraron a justificarse diciendo que los gastos se habían incrementado mucho por la coyuntura tanto la sanitaria como la internacional y los que lo mirábamos todo desde la barrera, sin creernos o no los argumentos, sí teníamos una cosa clara, una vez en lo alto, los precios ya no iban a bajar pasara lo que pasara. Quizá la única esperanza (aunque ya se encargaría el sistema de que no sucediera) era que el público dejara de acudir a los conciertos debido a los elevados precios.

Este 2023 es el primer verano sin coronavirus (la alerta sanitaria como tal ya ha desaparecido) y los festivales y conciertos, ahora sí, han regresado con toda su potencia. Pues bien, hay más gente que nunca en los festivales y en los conciertos. Pirineos Sur está viviendo un verano de ensueño en cuanto a asistencia pero Monegros Desert Festival no bajará de las 40.000 personas (bien es cierto que el año pasado incluso atrajo a más gente) y el Vive Latino asegura que batirá su récord de su primera edición (casi 32.000 personas). A eso hay que unir que otras citas a priori más modestas como el PolifoniK Sound en Barbastro, el Festival Amante de Borja, El bosque sonoro en_Mozota, el Brizna de Ayerbe... están en cifras que hace unos años ni se imaginarían cuando alguno de estos proyectos ni existían.

Un sueño que no es tal

Desechado el sueño de que la falta de demanda obligaría a los promotores a rebajar por sí solos el precio de las entradas, habría que pasar a una segunda reflexión. ¿Estamos valorando más la cultura o las experiencias culturales mejor dicho y consideramos que hay que pagar en consecuencia? Me gustaría decir que sí, más bien, me gustaría pensar que así es, pero me temo que no es el caso. Sospecho que no es más que uno de los resortes de la economía capitalista y del consumismo, que tiene el privilegio de probar hasta dónde está dispuesto a pagar el público sin que las ganancias del sector disminuyan. O lo que es lo mismo, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar como espectadores por nuestra sesión de alivio espiritual después de estar todo el año trabajando a destajo?

Si valoráramos en su justa medida la cultura, no nos importaría pagar por entrar a un museo, no nos quejaríamos cuando vemos el precio de las entradas al cine o no pondríamos mala cara cuando nos enteramos que hay que pagar por ver un concierto en una sala. Si vivimos en el sistema en el que vivimos, el trabajo debe estar remunerado y como público cultural deberíamos valorar todo el esfuerzo que hay detrás para el disfrute de nosotros. Sin embargo, todavía hay que escuchar demasiadas veces el mantra de que se conceden demasiadas ayudas a la cultura o que no se tiene dinero para vivir la cultura...

Los festivales y los conciertos no tienen, al parecer, problemas de supervivencia a pesar de todo, pero mucho me temo que la cultura no puede aguantar mucho más tiempo sin que se le valore en su justa medida. Y eso no pasa por subir el precio de las entradas y ver hasta dónde está dispuesto a pagar el público ni en crear recintos nuevos que no sé sabe muy bien a qué obedecen sino en plantar de una vez por todas esa semilla en la población que le haga comprender la necesidad de la cultura. Ni más ni menos. Aunque yo no tengo mucha esperanza en un corto período de plazo.