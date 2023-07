Wainwright. Rufus. Reina de corazones de la baraja del pop y rutilante estrella barroca del cabaret de los sueños del siglo XXI, el estadounidense-canadiense presenta ahora un excelente trabajo con el folk como fuente de inspiración: 'Folkocracy' (BMG), un vinilo doble (la edición de la que dispongo) que contiene 15 canciones, populares unas, con autor conocido otras, llevadas a ese terreno gozoso en el que Rufus despliega su talento y encanto, y acompañado por colegas de variado pelaje. Desde piezas populares escocesas e irlandesas, pasando por 'murder ballads' y cantos de los nativos americanos, y llegando a composiciones de The Mamas & The Papas ('Twelve-Thirty. Young Girls Are Coming To The Canyon'), Neil Young ('Harvest'), Moondog ('High On A Rock Ledge'), Van Dyke Parks (una brillante y cabaretera 'Black Gold') e incluso Schubert ('Nach Und Träume', con texto de Mattäus Von Collin). Rufus aporta su pieza 'Going To a Town', compartiendo voz con Anohni. En la nómina de colaboradores están también John Legend, David Byrne, Chris Stills, Chaka Khan, Andrew Bird y Martha Wainwraight, entre otros. Mucho que escuchar.

Dylan. Bob. En 2021se estrenó la película 'Shadow Kingdom', un falso directo registrado en blanco y negro en un inexistente club, con una parroquia peculiar y un ambiente cargado de humo y alcohol. El club, el Bon Bon, de Marsella, era ficticio, ya digo, pero existió uno con ese nombre en la Filadelfia de los años 60. La broma fue notable, pero la música, que acaba de editarse en CD (Legacy / Sony Music) es un recorrido extraordinario, casi acústico, por un puñado de canciones grabadas con músicos que no salen en los créditos, pertenecientes a lo que podríamos llamar la segunda época de Dylan. Singulares arreglos y envolventes interpretaciones de 'Tombstone Blues'; 'Forever Young'; 'It’s All Over Now', 'Baby Blue'; 'I’ll Be Your Baby Tonight', 'When I Paint Masterpiece', 'Watching The River Flow'... Cambios en algunas letras, climax de jazz, y Dylan, en el claroscuro en el que con tanta soltura se maneja el bardo de Minnesota. Excelente, vaya. Segundo Compay y 'Lugares en movimiento' Segundo. Compay. 'Yo vengo aqu'í (Warner Music) es la primera vez que se edita en vinilo (ahí radica su interés, además de recordar al Compay crudo y directo, claro). En 1996 se publicó en CD (15 canciones, entonces, 11 ahora) a la vez que Antología, el doble CD (34 canciones) producido por Santiago Auserón, de donde se extrajeron las piezas que lo conformaron. ¿Les estoy liando? Pues una apunte más: al vinilo le acompaña el CD editado originalmente. En resumen: la novedad, para los seguidores está en el elepé; para los neófitos, en la oportunidad de acercarse a un cubano singular. Burla burlando me estoy zampando el espacio. A ver: no se pierdan las exposiciones 'Lugares en movimiento', de Rosa Muñoz (Antiguos depósitos de Pignatelli, en Zaragoza, hasta el 24 de septiembre) y 'Los desastres de las guerras', de Goya, Diego Ibarra y Judith Prat (Patio de la Infanta, también en Zaragoza, hasta el 24 de septiembre). La primera, a través de fotografías realizadas en pabellones abandonados de arquitectura moderna. Rosa Muñoz deconstruye huellas y memoria; es decir, el arte y lo vivido. Sus creaciones visuales invitan a mirar de otra forma, a contemplar la creación con otros ojos y a descubrir una nueva geometría del espacio. 'Los desastres de la guerra' y libros En la segunda dialogan con firmeza, en revulsiva conversación, las fotografías de conflictos bélicos y de sus consecuencias, firmadas por esos denunciantes de la ignominia llamados Ibarra y Prat, con los grabados 'Los desastres de la guerra', de Francisco de Goya, gran cronista de la infamia. Destaquemos en ese coloquio la excelente tarea realizada por Pilar Irala, comisaria de la exposición. Las Turbulencias de Javier Losilla: Magas, brujas y algo/ritmos Sobre gitanos y reyes, en una novela que hace Historia, pero que no es histórica ( y eso me gusta), sino un brillante híbrido de ensayo y ficción con un luctuoso hecho como punto de partida: el arresto masivo de población gitana llevado a cabo por orden del marqués de la Ensenada, bajo el reinado de Fernando VI, el 30 de julio de 1749. Hablo de 'Martinete del Rey Sombra' (Jekill & Jill), de Raúl Quinto. Escrito con prosa arrebatadora, este libro puede ser el 'Romacero gitano' del siglo XXI, y una afilada navaja para afeitar Borbones (cuando menos, los primeros). Y disfruten sin tregua con 'El estornino de Mozart' (Capitán Swing), de Lyanda Lynn Haupt. Mozart tuvo un estornino (Star) que cantaba el allegretto de uno de sus conciertos, y Lynn tiene una estornino listísima (Carmen) de mascota. Las vidas de esos dos pájaros y las de Mozart y la autora del libro se enredan en una hermosa sinfonía de música, ornitología, Historia e historias cotidianas. Dos aves dándose el pico. Precioso.