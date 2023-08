El cineasta zaragozano Fernando Vera da voz a la 'España Vaciada' con su docuficción 'Con la tierra en los pies', que ha concluido recientemente con su rodaje y se prevé estrenar la próxima primavera. El largometraje se sitúa en el pueblo pirenaico de Nerín, perteneciente a la comarca de Sobrarbe, durante los años 30, una época marcada por la próxima llegada de la Guerra Civil Española así como por los primeros efectos de la despoblación. En mitad de toda esta cruenta e intimidante situación, el filólogo alemán Rudolf Wilmes llega a Nerín para pasar una temporada entre sus habitantes mientras realiza una tesis sobre la toponimia aragonesa.

A través de la representación documental fidedigna del alemán y su estancia en la localidad, Vera genera una trama de ficción que busca reivindicar el patrimonio cultural de los pueblos aragoneses, cada vez más afectados por la erosión del tiempo y el abandono de sus conciudadanos. Para el director, el rodaje ha resultado un proceso complicado, aunque minucioso y llevado con éxito. "Hemos podido cumplir con casi todo lo previsto en nuestros planes, a pesar de la dificultad que conllevaba trabajar con un reparto bastante extenso la época de los años 30, sobre todo a la hora de recrear con exactitud ciertas escenas", afirma Vera, de 48 años.

Con el rodaje concluido, el director espera tener éxito también en su distribución, aunque las expectativas resultan algo inquietantes. "Cada vez hay menos salas disponibles y mucha competencia en el sector. Pero haremos todo lo posible para que la película pueda verse en los cines, aunque sean uno o dos días", declara Vera, quien señala a Zaragoza como uno de los posibles puntos clave para esta distribución, tras haber contado con ayudas públicas de instituciones aragonesas así como haber grabado varias escenas del audiovisual en Zaragoza, como en la Diputación Provincial (DPZ).

Enciclopedias del Pirineo

Tanto para él como para el productor del filme, Rafael Latre, sería un gran orgullo proyectarla aquí. Y más teniendo en cuenta que Latre, también natural de Zaragoza, fue quien germinó la semilla del proyecto a través de su libro 'Nerín. Memorias compartidas'. "El libro y la historia de sus vecinos, entre los que se encontraba Rudolf Wilmes, fueron los alicientes que me convencieron de hacer esta película en los alrededores de septiembre en el año 2019", explica el zaragozano mientras recuerda sus charlas con Manuel Campo Vidal, Severino Pallaruelo o Miguel Clemente; vecinos del municipio y a quienes describe «como "auténticas enciclopedias del Pirineo".

La película ha contado con un equipo pequeño pero muy conectado, "como una pequeña familia" para el director, y con un elenco liderado por Christian Stamm en el papel de Wilmes e Isabelle Stoffel como su enigmática hija, de la que apenas se tienen registros y sobre la que se centra esa segunda trama de ficción. "Ambos fueron maravillosos durante el rodaje. Asimilaron sus personajes a la perfección", explica Vera, quien ha compaginado este rodaje junto al montaje de su documental 'Vivir girando', sobre el músico aragonés Domingo Belled y recientemente estrenado.

Dificultades financieras

Con este largometraje, Vera da paso a la reivindicación de una identidad, de la querencia hacia un lugar: "La identidad aragonesa más fuerte se reivindica siempre desde las altas montañas, donde las condiciones de vida son más duras", expresa mientras recuerda con éxito la campaña de 'crowdfunding' que necesitaron en los inicios, con una recaudación de unos 8.000 euros.

"Una película en España siempre es muy complicada de llevar a cabo por el tema de la financiación. Con un filme de bajo presupuesto, estamos hablando de que se necesitan al menos 750.000 euros, algo muy por encima de nosotros. La gente de Sobrarbe ha sentido el proyecto como algo suyo, por lo que no dudaron en apoyarlo y esa sensación ha sido maravillosa", confiesa el cineasta con cierta nostalgia hacia sus inicios en el sector.

Unos inicios que se vieron marcados por su amor hacia la escritura: "Me gustaba escribir relatos. Coincidí con otras personas que a las que se los enseñé y les acabaron llamando la atención, por lo que me animaron a lanzarme con ello a pesar de algunas dudas que tenía. Me hice cineasta por la necesidad de contar, en este caso, a través de una cámara".

Frente a esta producción, que busca reivindicar una de las mayores afecciones en la comunidad aragonesa, Vera concluye afirmando un dilema constante entre la sociedad, la sostenibilidad de esos terrenos rurales: "¿Hasta qué punto dejas desarrollar a un pueblo sin dañar su entorno natural? ¿Cómo equilibras el desarrollo frente a la conservación de recursos? ¿Y qué hacemos con el turismo? Los pueblos lo necesitan pero tampoco pueden masificarse. Todavía necesitamos aprender a hacer las cosas sostenibles".