Dentro de la programación del 32 Festival Internacional Camino de Santiago, que organiza la Diputación de Huesca, este jueves 10 de agosto, a las 22:30 horas en el Cine de las Escuelas de Hecho, finalizará el ciclo ‘La fiesta eterna’ con la proyección de la película ‘La gran belleza’ de Paolo Sorrentino (Italia-Francia, 2013). La cinta será proyectada en versión original con subtítulos en español (VOSE).

La proyección contará con la presentación de Carlos Gurpegui, crítico de cine en Cope Aragón y miembro de la Academia de Cine de España, experto que además apunta “el juego entre lo mítico y lo mágico que realiza el gran Paolo Sorrentino, una travesía existencial con carcasa de frivolidad para acercarnos al misterio donde reside esa ‘gran belleza’ amada y perdida, deseo y fantasmagoría a la vez desde ese ensueño llamado Roma, la Ciudad Eterna, Urbs Aeterna”.

Roma, un verano en todo su esplendor. Los turistas acuden en masa a la colina Janículo: un visitante japonés se desvanece al observar tanta belleza. Jep Gambardella es un hombre atractivo y seductor irresistible, que te hace ignorar sus primeros signos de envejecimiento. Jep disfruta al máximo de la vida social de la ciudad. Asiste a cenas y fiestas chic, donde su ingenio y deliciosa compañía son siempre bienvenidos. Periodista de éxito y seductor innato, escribió una novela de juventud con la que consiguió un premio literario y su reputación de escritor frustrado. Esconde su desencanto tras una actitud cínica que le lleva a ver el mundo con cierta lucidez amarga.

Roma: belleza por el día, prostituta de noche

En Zona Negativa, el periodista cinematográfico Juan Luis Daza recuerda cómo para Sorrentino “Roma es por el día una belleza portadora de luz y lugares de ensueño que parecen detenidos en el espacio y el tiempo y por la noche una prostituta que se vende al mejor postor y que saca a escena los más bajos instintos de aquellos que en ella moran. En sus caminatas vespertinas el Jep interpretado con su habitual brillantez por un Toni Servillo de mirada cansada y taciturna pero también condescendiente —inmisericorde el análisis que hace de la hipocresía moral de una de sus amigas escritoras— y presuntuosa —enorme su explicación sobre el protocolo a seguir en un funeral para después realizar un atípico ejemplo práctico del mismo— trata de encontrar esa hermosura inherente en la ciudad que lo acogió”.

Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa, como destaca Sergi Sánchez, crítico de cine de Fotogramas, 'La gran belleza' empieza “con una de las fiestas mejor filmadas de la historia —una celebración supina de la vulgaridad berlusconiana, una parada de los monstruos que hay que ver para creer— justamente para informarnos de que la fiesta ha terminado. No es difícil detectar en el maestro de ceremonias de tan fastuoso guateque, Jep Gambardella —memorable Toni Servillo en su cuarta colaboración con Sorrentino—, la sombra del Marcello Rubini de 'La dolce vita', como si el retrato que hizo Fellini de la decadencia romana no hubiese cambiado ni un ápice en más de medio siglo”.