Las fiestas en el Nuevo Núcleo de Zarza-Capilla (Badajoz) no han podido empezar mejor este año. Esta pasada madrugada, cuando el grupo Versión 2.0 ya llevaba tres horas animando la noche y tenía al público entregado, invitó a salir a los hermanos Muñoz, David y José, Estopa.

Los cantantes, hijos de dos zarceños, Pablo y Paula, regalaron a los asistentes el tema ‘Cacho a cacho’. La plaza de los Arcos del Nuevo Núcleo, más conocido como ‘pueblo de abajo’, tembló durante tres minutos. “La vida en un minuto no pasa tan deprisa, por si acaso disfruto”, cantó el público, exultante por ver a sus paisanos en el escenario en directo. David y José suelen acudir a las fiestas del pueblo de sus padres casi cada año a pasar unos días de relax con la familia y sus amigos de toda la vida. No obstante, siempre muy discretos, no se recuerda ninguna actuación de ellos en Zarza-Capilla con músicos profesionales.

Después de la cancion de Estopa, el grupo de la noche, con Juan Valera al frente, continuó con sus versiones de grupos como Mecano, La Unión y Hombres G con las que volvieron a triunfar con su directo vibrante.

El día había empezado bien temprano con “Los auroros”, cantando a la Virgen de madrugada por las calles del pueblo. Allí se pudo ver a Jose cumpliendo una tradición que mezcla a las personas más religiosas con los jóvenes que se suman al recorrido después de haber disfrutado la noche y antes de irse a dormir.

Hoy las fiestas continúan con la fiesta de la espuma en la plaza del pueblo para los niños y por la noche actuará el grupo Rafa Acapulco.