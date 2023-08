Nuevo estreno en el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo Paco Martínez Soria. La directora Carolina Bassecourt ha presentado la cinta ‘Cuánto me queda’ con dos de sus protagonistas, el actor Salva Reina y la actriz Kirá Miró. Una historia con un mensaje muy claro: vivir no como si fuera tu último día, sino como si fuera el único. "Es el lema de la película y espero que el público se quede con es"”, ha destacado la realizadora andaluza.

Según Bassecourt, el largometraje “mezcla drama y comedia, con representación de filias y fobias”. Narra la historia de una pareja que encuentra la fórmula secreta para conocer casi con exactitud la fecha de fallecimiento de las personas. Al llevar su investigación a la práctica, descubren la corta esperanza de vida de uno de ellos, por lo que tratarán de aprovechar el tiempo que les queda juntos.

“El personaje de Salva –ha relatado Miró- quiere aprovechar sus últimos días de vida empieza a hacer cosas loquísimas y absurdas, lo quiere hacer todo, y luego se empieza a enredar un poco, hay giros que te sorprenden cuando crees que lo tienes todo claro”. “Ya estar aquí es un premio”, ha reconocido Salva Reina, que ya conoce el festival porque ha venido en dos ocasiones anteriores. Por su parte, Kira Miró ha recordado que el primer premio de su carrera lo recibió en Tarazona, en 2006: “Fue muy especial, las primeras veces siempre son inolvidables y esa me marcó”.

Cine social con 'Actos por partes'

En la cuarta sesión del certamen nacional de cortometrajes se ha podido ver ‘Actos por partes’, tres historias reales con el cáncer como protagonista y otro denominador común: el humor más inesperado para ayudar a reescribir el destino. “Es un canto a la comedia para superar momentos trágicos, con tres historias reales, incluida la mía como paciente oncológico”, ha señalado Sergio Milán, director y guionista. “Contamos ese otro lado que no se suele contar de esta enfermedad, las cosas bizarras que te pasan en ese proceso. No sólo son lágrimas, también hay unas cuantas risas por el camino”, ha añadido Milán.

También ha estado el director de arte de ‘El crédito’, un corto que cuenta con un plantel de lujo, encabezado por José Sacristán. “Fue un trabajo de una escuela de cine, en Reus, muy pequeña, y pudimos contar con actores como los que salen, y aparte, lo bueno de este proyecto es que había personal profesional de la industria pero se aprovechaba para hacer prácticas con los estudiantes”, ha contado Miguel Ángel Romero Yepes. La jornada había comenzado con el pase matinal infantil ‘Lincessa. Los silencios del bosques’, que ha introducido el propio director Pototo Díez.

'Campeonex' llega al Bellas Artes'

Este jueves, a las 22.30, la gran pantalla del teatro Bellas Artes acogerá el estreno de ‘Campeonex’, la segunda entrega de la exitosa ‘Campeones’ que el propio director Javier Fesser presentará ante el público de un festival que conoce muy bien y que esta vez va a reconocerle con el Premio Autor de Comedia. Antes, a las 19.00, se celebrará una nueva sesión del certamen de cortos, con más trabajos a concurso: ‘Copia original’, ‘Skydome’, ‘Whirlpool 3933’, ‘The Parrot’, ‘To bird or not to bird’, ‘Cristal, papel, orgánico’, ‘Sentirlo. El lenguaje del tiramisú’ y ‘7 formas de decir adiós’.

Mientras, la actriz Lluvia Rojo participará en un vermú -13.00- en la cafetería del Bar Restaurante Itury, dentro de los encuentros que se celebran para conmemorar la vigésima edición del festival. Y por la noche, a la 01.00, ‘Off Festival’ en El Patio con la artista Elena Lombao que pondrá bien a diez años de uno de sus personajes más entrañables con ‘Las cenizas de Sufrida’.