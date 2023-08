Asus 51 años, recuerda que su primer contacto con la música tiene un nombre propio, Elvis Presley: "El primer disco que puse en el tocadiscos jugando con mi padre fue de Elvis y, desde entonces, me acompaña. Hay algo mágico en su voz, su carisma.. Para mí Elvis es algo muy espiritual que me ha atrapado desde pequeño, la frecuencia de su voz…», explica Cuti Vericad que este sábado (22.00 horas) en Las Armas vuelve a redirle su particular homenaje al Rey del rock con un concierto en el que interpretará 46 canciones, las mismas que años hace que falleció el artista: «Nos iremos a las tres horas...», valora Cuti Vericad, que tiene pensado seguir con la fórmula al menos otros cuatro años: «Me he propuesto seguir así, añadiendo una canción por año, hasta el 50 aniversario. Piensa que serán cuatro canciones más, 13 minutos más de concierto y me siento con fuerzas para hacerlo. Y a partir de ahí sí que reinventaré el homenaje. Tendré ya 55 años, 15 más que Elvis cuando se murió y él daba conciertos de 50 minutos», bromea el jacetano.

Así, este sábado, Cuti Vericad acompañado por Alejandro Castro (guitarra acústica), Willy García (bajo y coros), Álex Comín (guitarra eléctrica) y José Luis Seguer Fletes (batería), interpretará 46 canciones de Elvis si bien a su manera. «Soy un músico que canta a otro músico, no un músico que imita a otro músico», aclara Cuti Vericad. ¿Eso que implica? «Hacemos las cosas muy diferentes. Hay canciones que todo el mundo las reconoce pero jugamos con otro arreglo, con la voz, con los coros y las llevamos a otro territorio. Las cambiamos de velocidad, de tempo, convertimos rock and rolls en baladas y al revés… Y también jugamos con las épocas de Elvis, él mismo cambia sus canciones y nosotros jugamos con esas versiones», explica el músico, que desvela cualquier duda que pudiera tener el público sobre si el concierto se puede hacer largo: «Él era muy fan de la música americana de raíz, y yo también, y las llevo a otros territorios. Hacemos un gran crisol cultural que hace que el concierto sea muy ameno porque Elvis es muy ecléctico y variado, pero es que, además, nosotros lo sacamos de lo convencional». Representativo de la música de raíz norteamericana Y aquí es donde el propio Cuti Vericad se detiene en la figura de Elvis y lo que ha supuesto su existencia para la música y sobre todo para él mismo como artista: «Es un gran muestrario de todas las músicas que ya más de mayor me interesaron, el rockabilly, country, góspel, funk,... La música de Elvis engloba toda la música popular americana de los 50, 60 y 70. Su música es inabarcable y muy representativa de la música de raíz norteamericana. En ese sentido, aunque él no componía, solo por su manera de afrontar la interpretación cada vez que cantaba una canción del cancionero americano la llevaba a otra dimensión. Reinventaba los géneros y le daba un lavado de cara a la música popular». Por todo ello, ya en 1994, en el Whisky Viejo, Cuti se lanzó a ofrecer un concierto en recuerdo del Rey del rock: «Es un 'show' que ha crecido mucho en los últimos 10-15 años. Ya se ha convertido en un clásico en la ciudad. Ahora todo ha cambiado y se programa algo pero durante años casi era el único concierto en agosto en Zaragoza y durante mucho tiempo me mantuve firme en hacerlo el mismo día 16 (fecha del aniversario del fallecimiento del cantante) y la convocatoria era mínima. Cuando decidimos cambiarlo al final de agosto empezamos a crecer. El concierto empezó a ser un 'show' antológico porque crecía una canción por año y la gente quería verlo. Es un 'show' preparado para que sea una sola noche al año y hay que hacer un gran esfuerzo para amortizarlo. Es arte efímero y queremos que sea algo muy exclusivo. Es decir, el que estuvo, estuvo y el que no, se lo perdió», afirma con rotundidad el veterano músico. Selección de repertorio Cuti recuerda cómo surgió lo de comenzar con este homenaje: «A pesar de que soy muy pragmático para muchas cosas, para otras soy muy romántico y siempre me ha gustado mucho la liturgia. Cada 16 de agosto desde que empecé a militar en las filas del rock and roll con 14 años ya era una noche de cierto recogimiento, de coger la guitarra y tocar algunas canciones... Luego empezamos a hacer algunas audiciones especiales en bares a los que íbamos y todo acabó en cantamos unas canciones a la memoria del Rey... y hasta hoy». Cuti Vericad: "Soy un músico sin necesidad de aplauso ni reconocimiento" Aunque esta noche se vayan a escuchar hasta 46 canciones de Elvis, «hay clásicos que se van a tener que quedar fuera. Sonarán muchos, pero todos no caben... Realmente, y no lo digo en broma, para hacer un concierto que realmente abarcara toda la dimensión de Elvis habría que tocar unas 110 o 120 canciones. Solo así tendrían cabida todos lo 'hits' y esas áreas más desconocidas pero que son igual de representativas», explica Cuti Vericad, que aprovecha para desvelar en qué está pensando a partir del 50 aniversario del fallecimiento de Elvis Presley: «Lo enfocaremos de otra manera, haremos, por ejemplo, un especial de Elvis and Records o conciertos cerrados por diez canciones con décadas, un especial de películas,… Siempre habrá fórmulas para hacer de una vez conciertos de sentido común y normales, pero eso a partir del 50 aniversario. Hasta entonces me veo capaz de cantar tres horas y media».