La provincia de Teruel se sigue afianzando como un gran plató de cine. En los últimos años han sido muchas las producciones que han desembarcado en el territorio atraídas por sus localizaciones y la variedad de sus paisajes. Películas, anuncios, videoclips, cortometrajes... Los rodajes se suceden de forma cada vez más habitual en la provincia. Basta con echar la vista solo unos meses atrás, cuando la provincia ha acogido la grabación de películas como Tierra Baja, dirigida por Miguel Santesmases, El hipster (Emilio Martínez-Lázaro) o El legado de Alantansí (José Ángel Guimerá).

Entre otras cosas, la llegada de rodajes también se ha intensificado gracias al trabajo de la Teruel Film Commission, la oficina creada en abril de 2021 por la Diputación de Teruel. Su objetivo es centralizar todas las peticiones que llegan de diferentes productoras en busca de las mejores localizaciones y, así, facilitar su trabajo mientras se genera actividad económica en la provincia. A través de su intermediación han llegado producciones de Hollywood, como la película The promise, la serie de Amazon Prime Video, El Cid, o la comedia protagonizada por José Mota y Pepe Viyuela, García y García.

Las productoras han sabido ver el potencial de una provincia que cuenta con un gran atractivo para el sector audiovisual, con localizaciones y paisajes muy variados. Fábricas abandonadas como la Central Térmica de Aliaga, carreteras con baja densidad de tráfico, un circuito de MotoGP, espacios naturales abiertos y con estética árida y desértica como el Cañón Rojo, la Rambla de Barrachina o la Laguna de Gallocanta... Las opciones son innumerables para las productoras.

Impacto económico

Sin olvidar por supuesto el aeropuerto de Teruel, que es uno de sus lugares preferidos para desarrollar su trabajo. Desde que se inauguró en 2013 ya se han rodado más de 50 videoclips y anuncios, y por allí han pasado rostros tan conocidos como Leo Messi –aparece en el anuncio del FIFA 14– o Claudia Schiffer (participó en la publicidad de un vehículo).

La provincia, además, cuenta con la ventaja de estar a medio camino de los dos grandes núcleos de grabación del país (Madrid y Barcelona). La diputación se agarra a todo ello para seguir impulsando la llegada de rodajes sabedora de que el impacto económico que genera en el sector hotelero y hostelero es muy grande. Por no hablar de la aparición de determinadas localizaciones en las producciones, lo que puede impulsar la llegada de turistas al territorio.

El aterrizaje de rodajes se ha intensificado en lo que va de año, una tendencia al alza que se mantendrá en los próximos meses. Así, por ejemplo, el próximo octubre comenzará en el pequeño pueblo de Torrevelilla, en la comarca del Bajo Aragón, la grabación de la película La Furia, la ópera prima de Gemma Blasco. A la joven realizadora barcelonesa le hace especial ilusión rodar en el municipio de sus abuelos, un lugar al que está muy vinculada. «Allí he pasado casi todos los veranos e incluso últimamente he llegado a vivir allí durante algunas temporadas, así que para mí es muy emocionante poder rodar aquí», subraya Blasco, que destaca que todo el pueblo se está volcando con el largometraje: «Incluso hay vecinos que han pasado los castings y van a salir en la película».

La joven realizadora, que ya ha rodado dos cortos y un largo experimental, asegura que le hace especial ilusión grabar en Torrevelilla para «demostrar que se puede hacer cine desde allí». «Cada vez se están rodando más películas en la provincia y empieza a haber tejido industrial; esa sensación es muy satisfactoria para alguien como yo tan vinculada con la zona», destaca la directora de 30 años, que desea que en un futuro no sea imprescindible vivir en Madrid o Barcelona para hacer cine.

Su primer largometraje

El pequeño municipio del Bajo Aragón, con apenas 170 habitantes, acogerá el rodaje de La Furia durante una semana, mientras que otras cuatro semanas se grabará en Barcelona y alrededores.

Además de por su vinculación con el territorio, este rodaje va a ser especialmente emocionante para Blasco, ya que su ópera prima está inspirada en hechos que le ocurrieron a ella misma. «No es autobiográfica, pero sí nace de algo que me pasó. Me agredieron sexualmente cuando tenía 18 años y, aunque la protagonista no soy yo exactamente, sí que hay muchas cosas de mí. De hecho, hacer esta peli está siendo algo catártico», reconoce.

Con todo, Blasco subraya que nunca se ha planteado la película como terapia. «Hasta que no sentí que había cerrado el ciclo con todo lo que pasó no empecé a desarrollar el proyecto hace ya casi diez años. En esos comienzos, cuando aún no había surgido el movimiento me too, recuerdo que nos decían que la temática era muy delicada y que iba a ser difícil conseguir financiación porque nadie se iba a atrever y las televisiones no iban a querer entrar», rememora Blasco.

Por suerte, las cosas han cambiado («aunque todavía queda mucho camino por recorrer») y su ópera prima comienza a ser una realidad. La Furia, que estará protagonizada por Ángela Cervantes (amiga desde la infancia de Blasco) y Àlex Monner, contará la historia de Alexandra, una joven actriz de Barcelona que disfruta de una noche de fin de año con sus amigos y los de su hermano y la fiesta se desplaza de una discoteca a un piso de una amiga. Allí alguien la encierra en una habitación y le agrede sexualmente.