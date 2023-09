Para todos aquellos a los que les dure la tristeza porque Slap! ya terminó, llegan buenas noticias: fruto de una colaboración entre el festival y la sala Gorila llega Planeta Slap! Se trata de un ciclo que nace con el objetivo de lanzar una mirada más actual dentro de la música negra así como para apoyar e impulsar los conciertos de música en vivo en salas. Fémina, Kendra Morris, Bewis de la Rosa, Boyanka Kostova y Colleen Green protagonizan el cartel y las entradas para todos los conciertos están ya disponibles en la página web de la sala Gorila.

Planeta Slap! comenzará el 15 de septiembre con la actuación de Fémina, una banda argentina con una lírica conmovedora e influencias del hip hop y el folclore latino. Esta dupla aborda temas como el potencial humano y la igualdad de género. Sus canciones se caracterizan por unas armonías espectaculares y una química mágica sobre el escenario. Además, incorporan instrumentos y melodías tradicionales de América Latina. Han realizado giras internacionales en Estados Unidos, Australia, Brasil, México y Europa y han publicado tres álbumes.

El viernes 6 de octubre es el turno de Kendra Morris, una cantautora de soul estadounidense radicada en la ciudad de Nueva York, originaria de St. Petersburg, Florida. Recientemente ha publicado su quinto elepé, 'I am What I’m Waiting for', su álbum más personal hasta la fecha y que se podrá escuchar en Zaragoza.

El sábado 7 de octubre llega Bewis de la Rosa, un proyecto de investigación poliédrica de Beatriz del Monte, donde desarrolla el concepto de rap rural. Su primer trabajo es 'Amor más que nunca' desde el que propone dos ejes de reflexión: el amor y el mundo rural. Recoge ensayos, canciones, videoclips y conciertos performativos. Su discurso está basado en el pensamiento crítico, el transfeminismo, el decrecimiento, la herida histórica y la salud mental, partiendo desde el amor y el arte como medios de transformación social.

Trap de aldea, pero universal

Ya en noviembre, el sábado 11, es el turno de Boyanka Kostova, conocidos por ser los pioneros del trap gallego. Cibrán García y Chicho do Funk -Ortiga- desarrollan el proyecto metiendo en la coctelera la retranca gallega, el folclore regional y los ritmos tradicionales; añaden sonidos urbanos, contemporáneos y electrónicos, loops de efectos, samples, caja de ritmos… El resultado es puro flow rural. Trap de aldea, pero universal.

Finalmente, Colleen Green cierra el ciclo el sábado 25 de noviembre. Esta cantante californiana, se mueve con destreza por diferentes géneros como son el indie pop, lo-fi, noise pop o pop punk. Cuenta con cuatro álbumes de estudio, el más reciente 'Cool', publicado en 2021.