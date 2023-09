Tan solo quedan unas horas para que el recinto de la Expo de Zaragoza acoja la segunda edición del Vive Latino. El festival, en el que van a participar este viernes y sábado 38 artistas de España y Latinoamérica, va a atraer cada uno de los días a cerca de 22.000 personas. Esta guía útil ayudará a los asistentes a disfrutar al máximo del festival.

¿A qué hora abre y cierra el festival?

El Vive Latino abrirá sus puertas tanto el viernes como el sábado a las 16.00 horas, aunque la música no empezará a sonar hasta las 17.00-17.30. No parará hasta pasadas las tres de la madrugada, si bien el recinto cerrará más tarde para que los asistentes puedan desalojarlo tranquilamente. Tan solo habrá una puerta de acceso que se situará, como el año pasado, en el frente fluvial, a la altura del pabellón de España. Los menores que el 9 de septiembre no hayan cumplido los 8 años podrán entrar con sus padres sin pagar entrada.

¿Habrá refuerzo de buses y tranvías?

Un bus lanzadera unirá la Puerta del Carmen con la pasarela del Voluntariado. Se denominará ES7 y prestará servicio de 20.30 a 5.40 horas en las dos jornadas. También se puede llegar en las líneas de bus que pasan habitualmente por el recinto de la Expo: 23, 42, Ci1 y Ci2. Tanto el viernes como el sábado, el tranvía continuará su servicio a partir de la medianoche (hasta las 5.00 horas). El parking subterráneo de la Expo estará operativo, así como el ubicado junto a la Torre del Agua. Además, el servicio de taxis se reforzará.

¿Se podrá salir del recinto?

Solo se podrá salir y volver a entrar al recinto un máximo de una vez. Y a partir de las 21.00 horas se podrá salir pero no volver a entrar. A todos los que salgan del recinto se les colocará una pulsera que deberán portar intacta para volver a entrar.

¿Cómo se paga dentro del festival?

En todas las barras y puntos de venta (también habrá merchandising del festival) se permitirá el pago con tarjeta y con efectivo, así que no se utilizarán pulseras 'cashless' como ocurre en otros festivales.

¿Habrá agua gratis en el recinto?

Las fuentes con las que cuenta el recinto de la Expo estarán operativas, así que el agua gratis está garantizada. Este año, además, se han instalado más puntos de suministro.

¿Se puede entrar comida o bebida?

No se puede acceder al recinto ni con comida ni con bebida. Tampoco está permitida la entrada de termos o botellas ni cámaras fotográficas profesionales. La organización regalará un vaso vacío cuando se acceda al festival. Si se conserva no habrá que pagar nada por él, pero si se acude a las barras sin vaso habrá que comprar uno nuevo a un precio de dos euros. Por otra parte, en el recinto no se venderá tabaco.

¿Habrá taquillas o consignas?

El festival ha habilitado varios puntos con taquillas en el recinto. También habrá zonas para personas con movilidad reducida a las que podrán acceder con un acompañante. Se trata de plataformas elevadas para facilitar la visibilidad de los escenarios.

¿Cuál es la oferta gastronómica?

Los asistentes podrán probar comida de diversos países. Los bajos de los cacahuetes (donde se instala el Río y Juego para las Fiestas del Pilar) acogerán los estands gastronómicos y también habrá 'food trucks' repartidas por el recinto. Hasta las 21.00 horas se podrá salir fuera a comer.