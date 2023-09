Junto a La Vela Puerca y El Cuarteto de Nos forman una especie de triunvirato del rock en Uruguay. La banda No Te Va Gustar lleva casi 30 años de trayectoria y en este tiempo ha logrado hacerse un hueco en la escena internacional gracias a un rock que lanza guiños al ska, el reggae y la murga. El grupo actúa el sábado a las 23.10 horas en el escenario Embou del Vive Latino, un festival que conocen bien en su versión mexicana. Este diario ha aprovechado la ocasión para charlar por teléfono con su líder, Emiliano Brancciari.

–El año pasado ya realizaron una extensa gira por Latinoamérica y España y este están de vuelta. ¿Tenían muchas ganas de tocar tras el parón por la pandemia?

–Por suerte estamos en constante movimiento y tenemos la suerte de poder venir a España y que mucha gente nos quiera escuchar. Y sí, también es que teníamos muchas ganas de tocar tras el parón por el covid. A fin de cuentas somos un grupo de directo, nuestros conciertos son muy intensos y los disfrutamos mucho. Nos encanta grabar, pero el lugar donde nos sentimos más cómodos es el escenario y es allí donde convencemos a la gente para que nos vuelva a ver.

–¿Cómo será el concierto de Zaragoza?

–La gira del año pasado era para presentar nuestro último disco 'Luz'. Este verano hemos sacado algunas canciones de ese álbum del setlist para introducir otras de discos anteriores. Es un directo que pasa por diferentes climas y que es muy intenso. Y así será el de Zaragoza aunque tengamos menos tiempo al ser un festival.

–España ya es parada obligatoria en todas sus giras.

–Totalmente. Empezamos hace años tocando aquí para la colonia uruguaya y luego argentina, y ahora cada vez vienen más españoles a nuestros conciertos. Es un público super cariñoso y que empatiza mucho con las letras y la música.

–Siempre buscan hacer un disco diferente al anterior. ¿Cómo afrontaron ‘Luz’, su álbum publicado en 2021?

–Sí, tratamos de evolucionar como banda y no mirar mucho hacia atrás. 'Luz' fue muy diferente también por todo lo que lo rodeó en esos momentos. Estábamos en plena pandemia y lo tuvimos que grabar en Uruguay, en un pequeño hotel rodeado de naturaleza. Nos extrañábamos como banda y reencontrarnos allí fue maravilloso. Fue un periodo muy luminoso para nostros dentro de toda la oscuridad de la pandemia y por eso precisamente decidimos titular así el álbum. Las letras y el sonido también tienen ese cariz luminoso y esperanzador. Nos nació así.

–Hace ya bastantes años que lograron dar el salto a la escena internacional. ¿Hay una fórmula para alcanzar el éxito?

–Ojalá hubiera fórmulas... Sí que hay muchas claves a tener en cuenta, como el respeto entre los integrantes del grupo y el público. Y priorizar siempre la música. Que sea lo más importante y que lo artístico sea el motor.

–Su propuesta representa bien el tipo de canciones que se hacían en los 80, con estribillos melódicos y muy coreables. ¿Lo ve así? ¿Es lo que busca cuando compone?

–Sí, cuando me siento a componer lo tengo en cuenta y, bueno, lo que hago es hacer la música que a mí me gusta. Es muy emocionante cuando la gente canta tus canciones. Respecto a lo que decías de la música de los 80 sí que es cierto. No hay que olvidar que todos esos años nos influyeron mucho cuando éramos adolescentes, aunque siempre intentamos llevar ese sonido a la actualidad.

–A lo largo de su discografía se ve la conexión con sus raíces uruguayas. ¿Es algo que han intentado reivindicar?

–Bueno, es algo que surge de forma natural. La conexión con estilos que son propios de nuestro país, como el candombe o la murga, es algo que siempre ha estado ahí. Uruguay es un país de mezclas al estar rodeado de Brasil y Argentina.

–¿Cómo ven la industria actual? La música ‘de guitarras’ ya no acapara el foco...

–Así es, pero el rock siempre va a estar ahí para quien quiera echar mano de él. Una buena canción siempre ayudará a sanar. Es evidente que la música urbana lo copa casi todo actualmente. Yo no la escucho mucho, pero respeto los gustos de la gente y me parece perfecto. Al final es ley de vida que la música evolucione y los gustos cambien.

–Este año, a falta de disco nuevo, han lanzado varios ‘singles’ con colaboraciones con otros artistas. ¿Aún quedan sorpresas?

–Sí, ya hemos publicado por ejemplo un cover con el músico brasileño Johnny Hooker y aún nos quedan otros tres por mostrar. Dos de ellos los grabamos con Leiva. Hacía mucho que queríamos trabajar juntos y al final él pudo venir a nuestro estudio en Montevideo. Grabamos una canción suya y otra nuestra de hace años que no pudo entrar en un disco anterior. Este año no queríamos lanzar nuevo álbum porque el año que viene vamos a hacer una gira por nuestros 30 años juntos y no queríamos que nada lo eclipsara. Será una gira super intensa y tocaremos en todos los lados, también obviamente en España.

–¿Y para cuándo el próximo disco de estudio?

–Cuando acabemos esa gira ya nos dedicaremos a componer. Nuestros seguidores pueden estar tranquilos, somos muy felices haciendo lo que hacemos. Tenemos un grupo maravilloso y por mucho tiempo.

–Hace años usted inició también una carrera en solitario. ¿Va a seguir compaginando ambos proyectos?

–Eso espero. Me encantan los dos mundos y de momento tengo la suerte de darme esos gustos. Mi idea es seguir con ambos proyectos.