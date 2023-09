Un festival con buen tiempo se disfruta mucho más. El Vive Latino regresa por segundo año consecutivo a Zaragoza este viernes y sábado con un cartel lleno de artistas de primer renombre como Andrés Calamaro, Juanes, Julieta Venegas, los Fabulosos Cadillacs, Lori Meyers, Loquillo y los Trogloditas, M-Clan o Elefantes, Tachenko y los Bengala. Con el 95% de las entradas vendidas se espera que pasen más de 22.500 personas por el recinto de la Expo, que contará con 80.000 metros cuadrados para el disfrute de los asistentes.

Zaragoza fue una de las pocas localidades de Aragón que se libró de la DANA. Un temporal que inundó Tauste, provocó un alud en Beceite y dejó dos muertos en Tramacastilla de Tena. La semana se ha caracterizado por un tiempo muy estable en la capital aragonesa con las máximas superando los 30 grados y las mínimas rozando los 20. Esta tónica se va a mantener durante la celebración del Vive Latino por lo que los zaragozanos no deberán preocuparse por la meteorología.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para Zaragoza este viernes 8 de septiembre una jornada con nubes altas, máximas que alcanzarán los 33 grados mientras que las mínimas se quedarán en los 18 grados. Por lo tanto, los más trasnochadores deberán llevarse alguna ropa de abrigo hasta el Vive Latino para no tener frío a la orilla del Ebro mientras que los más tempraneros pasarán calor en los primeros conciertos fijados a las 17.00 horas. Las rachas del viento del sureste serán de 15 kilómetros por hora y no existirán riesgo de precipitación.

Nada cambiará el tiempo el sábado cuando se espera un cielo más cubierto. Las máximas serán idénticas a las del viernes (33 grados) y lo mismo pasará con las mínimas (18). Aunque es muy improbable, la Aemet indica que existe una probabilidad del 20% de precipitación en la capital aragonesa durante la tarde del sábado.

El tiempo cambiará por completo la semana que viene. La lluvia volverá a Zaragoza el lunes y martes, cuando también bajarán las temperaturas.