El Zaragoza Psych Fest lleva una década expandiendo sonidos y mentes y dando visibilidad a las nuevas propuestas musicales y al arte psicodélico. El 15 y 16 de septiembre celebra su décima edición defendiendo sus planteamientos iniciales, con el propósito de ofrecer al público una experiencia única y un cartel que representa el estado actual de este género. Este festival se celebrará en Las Armas, La Lata de Bombillas, Gorila y El Gilda, que acogerán en esos dos días las actuaciones de nombres tan relevantes como Mourn, Elephant Stone, Heather o unsalto, entre otros. Las entradas están ya a la venta en la app de DICE. Se pueden adquirir entradas individuales para la Lata de Bombillas y para Las Armas y también se pueden comprar los abonos, que incluyen acceso a todas las jornadas y espacios del festival.

El festival arranca esta décima edición el viernes 15 de septiembre en La Lata de Bombillas, que acogerá los conciertos de Bifannah (21.00 horas) y My Expansive Awareness (22.00 horas). La jornada se completará con una lisérgica sesión a los platos de Borja Keeper + Escobedo (23.00 horas). My Expansive Awareness es una de las bandas más importantes del género surgidas de Zaragoza y unos viejos conocidos del festival. 'Going Nowhere' o su primer disco homónimo son buenos ejemplos de su pasión por los sonidos de Spaceman 3 o Tame Impala. Los comienzos de Bifannah los situaban en unas coordenadas entre la psicodelia pop y la tropicalia. Sin embargo, con sus últimos temas publicados se acercan a los sonidos hipnóticos de Latinoamérica.

El sábado 16 comenzará con un vermú de entrada libre en El Gilda con el directo de Analog Love Djs (12.00 horas y 14.30 horas) y Bang Mantra (13.30 horas), una banda local que se alimenta de los jugos más espirituales y vanguardistas de la madre música. John Coltrane, Miles Davis, King Crimson, Mahavishnu Orchestra o Terry Riley son algunas de sus más significativas influencias. El plato fuerte del Zaragoza Psych Fest llegará el sábado por la tarde en Las Armas, con una maratoniana jornada que contará con unsalto (20.00 horas), Heather (21.00 horas), Melenas (22.00 horas), Elephant Stone (23.00 horas) y Mourn (12 de la madrugada). La fiesta del sábado finalizará en el Gorila con la actuación tecno-gótica de Nueve Desconocidos (una y media de la madrugada); y una de las reconocidas sesiones festivas a los platos de Jotapop (dos y media de la madrugada), quien mezcla sin complejos disco, pop e indie.

Cabe recordar que, fundado por Analog Love, el Zaragoza Psych Fest es el festival de música psicodélica más longevo del país, y en estos diez años de existencia han acercado a la ciudad más de 80 artistas y bandas tan importantes como Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Rufus T. Firefly o Califato.