En los libros de Elisa Victoria (Sevilla, 1985), la luz y la oscuridad van de la mano, incluso cuando parece que lo primero domina lo segundo. Son cálidos y graves, acogedores y dolorosos. En 'Otaberra' (Blackie Books), su novela más libre y enigmática, lleva a otro nivel ese contraste. A la vez, a partir de una historia que se rompe en el tiempo y un personaje, Renata, que nos interpela desde distintas épocas, se pregunta sobre la naturaleza caprichosa del tiempo y la capacidad de apresarlo que tienen las historias y las imágenes. Otaberra es también 'Arrebato' al revés, y, como la obra maestra de Iván Zulueta, está tocada por ella y por su misterio.

–No es ‘Otaberra’ un libro de tema y, por su libertad, es difícil intuir su origen. ¿Cuál es el punto de partida?

–Es un sentimiento existencial que podría partir de la extrañeza ante el comportamiento del tiempo como fenómeno físico que nos enmarca, y que aceptamos porque es la única opción que conocemos. Pero es difícil asumir cómo se comporta el tiempo, en el sentido de que siempre va en la misma dirección y parece irreversible, aunque haya hipótesis sobre si realmente lo es. Eso me inquieta, como la forma en la que se percibe de maneras distintas en las diferentes etapas de la vida y su relación con nuestra finitud.

–Renata, la protagonista, es incapaz de vivir el presente. Se proyecta constantemente en otro momento y se ve a sí misma desde fuera.

–Sí, creo que es algo muy común, y que la gente experimente esa observación de sí misma, esa sensación de no saber muy bien quién maneja la situación pero sentir que va sola, y tener como un extrañamiento en otra capa. Todo ese capeado de conciencias y cómo se comunican entre sí me pareció un punto de partida para estudiar.

–’Otaberra’ no es una novela inaccesible, pero es su libro menos lineal y más libre. ¿Fue siempre así?

–No. Empezó con ese estudio del tiempo y de las dimensiones, y, a medida que iba aportando cosas, desde lo que sentía al ver una película a la lectura de textos míos del pasado, fue construyéndose. Me he sentido muy exploradora viendo cosas a oscuras, con una linterna, estudiando qué me despertaban y probando.

–Su libro tiene algo de matrioska de historias dentro de historias, con constantes cambios de estilo. ¿Cómo trabajó en esa dirección en esta obra?

–De maneras distintas, por ejemplo, usando textos míos escritos en otros momentos. Eso también un agradecimiento a Fernando Marías, el primer gran escritor que apreció mi trabajo y me hizo encargos remunerados. Solía organizar antologías de terror y me dio la oportunidad de trabajar ese género que me encanta. Retomé algunos de esos textos y me fijé en cómo había cambiado mi estilo, y me pareció oportuno introducirlos, con cambios, como un mensaje a otra dimensión.

–’Otaberra’ es ‘Arrebato’ al revés, su protagonista masculino recuerda a Will More en aquella película y el objetivo de la cámara juega un papel clave. ¿Hasta qué punto se inspiró en la cinta de Iván Zulueta?

–'Otaberra' tiene de 'Arrebato' todo y nada, porque hay una energía pero todo está alterado. Empecé a escribir el libro sin pensar en 'Arrebato', pero al repasar los primeros textos me di cuenta de que había cosas que me llevaban a ella, que es una película importantísima para mí. Y dejé que me arrastrara el sentimiento.

–También comparte con ‘Arrebato’ esa naturaleza misteriosa.

–'Arrebato' siempre me despierta cosas diferentes. Es muy misteriosa, esotérica, una especie de invocación. Al verla, siento que estoy jugando a la güija. Es muy violenta y a la vez tierna y graciosa. Tiene vida propia y esa energía me ha afectado en la escritura. Dejar en tu libro cosas que no sabes explicar ni tú misma es un reto. Lydia Davis habla a menudo de ese misterio y hay entrevistas a Clarice Lispector en las que confiesa que en sus libros hay cosas que no sabe de dónde le han venido. Es esa dimensión que te arroja cosas y las dejas porque tienen un poder.

–En el libro, hay objetos cruciales.

–Sí, porque para mí lo tienen. Mientras escribía, tenía en la mesa cosas que me han inspirado: un álbum de cromos de Esther que heredé, una foto de Eduardo Benavente [cantante de Parálisis Permanente], del que Eusebio, el protagonista masculino, tiene mucho y con el que comparte una historia trágica.... También el libro de Marta Fernández Muro ['La cabeza a pájaros'], otro álbum de Robin Hood y una foto que le hice en la habitación a una compañera de instituto. Siempre he tenido relación con el revelado, en 'El evangelio' también aparece, es una alquimia que me fascina.