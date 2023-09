Cuando queremos disfrutar de la dimensión legendaria que cubre la historia de nuestro país, desde la capacidad de la emoción que da un texto literario, podemos acudir a ejemplos sueltos pero no a una sistemática manera de presentarlos. Bien es cierto que podemos encontrar la sugerente serie de 'La España del silencio'. Novelas del mundo rural y la naturaleza (Almuzara, 2020), escritas por Borja Cardelús y Muñoz-Seca, Premio Nacional de Medio Ambiente, que constituye un hermoso canto a la naturaleza que conserva la memoria y las huellas de pastores, gentes, animales, fantasmas y viajeros. Bajo la España del silencio, como le gusta decir, emergen maravillosas historias milenarias.

Pero, si quieren tomar contacto con el terror que se conserva en los rincones de España deberán acudir a una serie de novelas de terror de 19 autores que hablan de lugares como Barcelona ('Resurrección', Ivan Mourìn, Ilarión 2011), Formentera ('Ellos', César Fernández García, Premio Ciudad Jaén de Literatura Juvenil 2009), Madrid ('La torre de los siete jorobados', Emilio Carrere), Soria ('El monte de las ánimas', Gustavo Adolfo Bécquer) o Zaragoza ('Jente Aki', de Antonio Municio, en formato electrónico en Amazon) donde plantea, incluidos zombis, que hay que sobrevivir en un barrio zaragozano.

Leyendas escondidas

Como podemos ver, hablar de las tierras de España y de las leyendas que se esconden en su historia es algo menos habitual de lo que nos parece. Puede haber casos puntuales, pero acometer sistemáticamente este proceso no es nada frecuente, quizás porque supone un trabajo de mucho tiempo y un ejercicio muy complejo. Por eso me parece muy interesante que hoy dediquemos nuestro comentario a un jovencísimo escritor que tiene los valores literarios que acompañan al novelista que comienza, que está dando esos primeros pasos que se hacen tan difíciles en este país nuestro. Y que además los está dando en nuestra ciudad, compaginando su notable trabajo literario con un negocio familiar, sacando tiempo de donde no lo hay, pagándose él mismo la edición de sus novelas.

A todo esto, no puedo dejar de añadir que el proceso ha sido el de recopilar durante años las leyendas de la península y, partiendo de una dura selección, ir convirtiéndolas en la guía de una novela que está encaminada a acercar a nuestros jóvenes al mundo de la cultura tradicional. La empresa de poner en manos de nuestros adolescentes esta riqueza cultural es muy de agradecer, mucho más si esto se hace con unos claros toques de ironía y humor que los acercará más. No podemos olvidar que un grave problema que tenemos de cara al futuro, a la pervivencia de nuestra identidad, es el desconocimiento que tienen nuestros jóvenes de la riqueza legendaria de España.

Una isla que aparece y desaparece

Me estoy refiriendo a Sergio Zorrilla Pérez que en estos últimos años ya ha publicado tres entregas de esa serie que él ha titulado 'Leyendas Z' y que pretende ser un exhaustivo recorrido por las tierras de este país desde la leyenda. En el año 2021 publicó 'La cruz del diablo' (Editorial Azul Cobalto, 2021) donde se acerca al fenómeno del terror desde la impotencia de un alumno de instituto sin capacidad de enfrentarse al mundo que le rodea. A lo largo del año 2022 (en Círculo Rojo) publicó 'La Santa Compaña', utilizando la leyenda más notable del noroeste de la Península Ibérica para recrear el verano de un adolescente que descubre que el pueblo no es algo tan aburrido y seguro como pensaba cuando irrumpe en el mundo de la muerte. Y en los inicios del 2023 estaba ya en las librerías 'La isla de San Borondón', sobre esta isla que aparece y desaparece en las Canarias y que protagoniza el veraneo de un joven que nunca pensó en estas cuestiones que están aquí aunque no nos llamen la atención. Y le queda Zaragoza.

La de Sergio Zorrilla es una buena aportación, escrita con un lenguaje muy claro y conciso, lleno de guiños coloquiales a los jóvenes, con capítulos cortos que invitan a adentrarse en la trama, con una imparable secuencia de sucesos que no nos dejan cerrar el libro… Sus libros nos van a sorprender por el realismo mágico que transcriben y nos van a hacer pensar en muchas cosas que nos rodean. Consecuencia de todo ello es que les invite a leerlos, a disfrutar y a aprender con su lectura, en la esperanza de que Sergio Zorrilla siga regalándonos más libros con esta hermosa y sugerente manera de recorrer nuestras tierras. En suma, es tiempo de que volvamos nuestra mirada a esta nueva generación de escritores que intenta abrirse paso.

‘LEYENDAS Z, 3. LA ISLA DE SAN BORONDÓN’

Sergio Zorrilla

Círculo Rojo

126 páginas