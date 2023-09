El Gobierno de Aragón acaba de anunciar el aplazamiento de la Temporada de Lírica y Danza que se iba a celebrar en noviembre y diciembre debido a, según ha denunciado el director general de Cultura, Pedro Olloqui, "la situación administrativa encontrada". La temporada incluía cuatro representaciones, dos de la ópera 'Lucía di Lammermoor' el 10 y 12 de noviembre, el espectáculo de danza 'El hilo rojo' y el musical 'West Side Story' el 16 de diciembre.

Olloqui ha asegurado que en cuanto entraron en el departamento como consecuencia del cambio de gobierno se encontraron con que "la temporada programada y que ya se había presentado públicamente no tenía ningún soporte documental ni contractual ni siquiera una partida presupuestaria destinada para ella". El coste de las cuatro actuaciones previstas ascendía a 450.000 euros. Pero es que, además, según el director general de Cultura, "dado el estado de ejecución presupuestaria del departamento tampoco nos era posible modificarlo y pedir un crédito para poder pagarla".

"Imposibilidad de poder pagar"

Por lo tanto, el Gobierno de Aragón ha decidido aplazar la temporada "porque en caso de no hacerlo, estaríamos cometiendo un número inasumible de irregularidades que generarían además de un perjuicio enorme a nuestra reputación la imposibilidad de poder pagar a los artistas implicados".

Pedro Olloqui ha insistido en todo caso que "no es una suspensión sino un aplazamiento" y que en el año 2024 se representarán los espectáculos previstos aunque todavía está por ver en qué fechas. Además, el director general de Cultura ha afirmado con rotundidad que no entran "a valorar el fondo de la programación" ni la discuten, esta decisión se toma "por causas objetivas y es fruto de una decisión serena, profesional y de buen gobierno para evitar males mayores".

Es cierto que ha confesado que no le gusta que "el Gobierno de Aragón sea el productor del espectáculo porque dificulta mucho las cosas, no hay intermediario y creo que hacerlo de otra manera es más sencillo para todos".

Las entradas ya adquiridas para los espectáculos se devolverán por los cauces habituales y a través de los espacios donde se iban a celebrar.

En cuanto a otros programas heredados del gobierno anterior, Olloqui sí que ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad" alabando "los técnicos que hay en el departamento que trabajan con mucha profesisonalidad. Esto es una excepción pero es una acción muy amplia porque son 450.000 euros y por eso hemos querido hacer un estudio minucioso", ha concluido.

Respuesta del PSOE

El portavoz del Grupo Parlamentario socialista en materia cultural, Daniel Alastuey, pedirá la comparecencia del director general de Cultura, Pedro Olloqui, tras conocer la suspensión de la Temporada de Danza y Lírica. El diputado socialista cree que la situación ha puesto en evidencia "la falta de sensibilidad y la irresponsabilidad del gobierno de Azcón que se escuda en excusas presupuestarias para no hacer frente a los compromisos adquiridos, tanto con los profesionales del programa cultural como con los 600 aragoneses que ya habían comprado la entrada para los espectáculos".

El diputado socialista lamenta que se esté utilizando con malas excusas un programa exitoso, de gran potencialidad para posicionar a Aragón en el panorama cultural nacional y ha recordado que esta ciudad, la cuarta de España, no tenía un programa escénico de primer nivel hasta que se puso en marcha por el anterior gobierno de Lambán.

“Lo que no cuenta el actual director general de Cultura, Pedro Olloqui, es que no han hecho los deberes para afrontar el gasto a través de la Fundación Sinfónica, como estaba previsto, y cuyo patronato no han renovado, pese a ser cargos internos. Quizá, lo que debe trascender es que Azcón y el equipo de la consejera Tomasa Hernández no quieren seguir adelante con este proyecto tan icónico para Aragón”.