La estampa no por ser habitual no deja de ser sorprendente en ciertos aspectos. Hace una semana, El Kanka actuó en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza y costaba encontrar entre el público a gente joven. Y no me refiero a adolescentes cuyos gustos quizá empiezan a ir por otro lado, me refiere a alguien menor de 35 años. Era complicado. No he hecho un estudio de mercado, pero es una obviedad que los precios de las entradas se están disparando (con motivo o sin él, sería un tema muy largo para debatir con multitud de aristas por todos los lados) y que eso provoca que no todo el mundo se pueda permitir integrar los conciertos como actividad de ocio recurrente.

O lo que es lo mismo, la gente joven no tengo muy claro que pueda permitirse, más allá de si respondan a la llamada de un artista u otro, pagar esos precios por las entradas. Me refiero a hacerlo de manera más habitual que es lo permite crear el hábito.Puntualmente no dudo que si son muy seguidores de un artista hagan el desembolso que se les pida. Pero el problema a abordar es que si no se crea el hábito de disfrutar de la música en vivo es muy complicado generar un público implicado con la escena. Precios disparados Probablemente me dirán que estoy poniendo como ejemplo los considerados conciertos medios o grandes y que las salas de música (muy buenas en la ciudad a pesar de todas las dificultades) ofrecen actuaciones con precios más asequibles. Por supuesto, pero, desgraciadamente, a día de hoy, estos locales no son la temperatura del gran público y creo que precisamente para poder sostener ese ecosistema de riqueza y variedad musical es necesario que los grandes eventos también sean accesibles. Es decir, abrir una puerta de entrada a disfrutar de la música en vivo a partir de cualquier experiencia. Porque la consecuencia de que los precios de las entradas se disparen (y eso que en Zaragoza hasta ahora está la cosa más o menos comedida) no es otra que no todo el mundo se puede permitir acudir a los conciertos. Y normalmente los que más problemas económicos tienen suelen ser los espectadores jóvenes. Una prueba, quizá un extremo, es el público del Vive Latino. El bono para los dos días costaba por encima de los 100 euros y, aunque se pueda discutir que la programación no buscaba tampoco atraer a otro tipo de público, resultaba casi un imposible localizar a alguien menor de 35 años en todo el recinto de la Expo. Bono Cultural Joven Es un problema que, desde luego, no tiene fácil solución. El Ministerio de Cultura sacó el Bono Cultural Joven que no se puede considerar un gran éxito (casi el 40% de los aragoneses que podían pedirlo no lo hicieron) y creo que el problema es que no se puede empezar la casa por el tejado. No se puede abordar el problema de la financiación sin haber creado el hábito anteriormente. Y sí, eso pasa por, como tantas veces se ha tratado de pregonar, por la educación cultural. Guardando las distancias: Vive Latino, hay que pensar en el futuro Porque la educación y la cultura vayan de una vez de la mano y se cree un plan ambicioso que englobe a las dos bajo una misma dirección. A día de hoy, es una utopía. Lo sé y lo lamento profundamente. Pero no podemos expulsar al público joven de la cultura porque los precios sean muy elevados. Ni se lo merecen ellos ni nosotros como sociedad nos lo podemos permitir. O no deberíamos porque a estas alturas ya...