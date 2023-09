Las Fiestas del Pilar de Zaragoza están a la vuelta de la esquina y, a la programación musical que ofrece el ayuntamiento, se ha querido sumar la Asociación Aragón en Vivo con más de medio centenar de propuestas. La campana Underground, el Teatro Arbolé, La Lata de Bombillas, el Rock & Blues café, La Casa del Loco, Sala Z, La Ley Seca, Sala López, Las Armas, Sala Creedence y Moliner 7 han programado conciertos de diversos géneros desde el rock hasta el funk pasando por djs, grupos tributos e indie, metal o rock.

Desde la Asociación Aragón en Vivo quieren demostrar su compromiso con el público y las bandas de la ciudad “pese a la dureza de enfrentarnos a los eventos gratuitos que programan el ayuntamiento y diversas empresas, con las que no podemos competir”, tal y como señala Javier Benito, presidente de la asociación.

“Un año más, la práctica totalidad de las salas han mantenido programación pese a ser días difíciles para las salas privadas debido a la proliferación de eventos por toda la ciudad, muchos de ellos gratuitos, que suponen una dura competencia para nosotros”, recalca Benito. Pero, a pesar de ello, “entendemos que debemos estar ahí, ser fieles a nuestro público y cubrir el espectro que no cubre la programación oficial, dando cabida a todos los estilos y a nuevas formaciones de músicos jóvenes que difícilmente encontrarían hueco fuera de nuestras salas”, remacha el presidente.

Benito hace hincapié en que “sería interesante llegar a un acuerdo en los próximos años con Zaragoza Cultural para que nuestros espacios fueran considerados parte fundamental del tejido cultural de la ciudad y se desarrollara en ellos un ciclo durante las fiestas que recogiera a los grupos más jóvenes y emergentes y que dicho ciclo formara parte de la programación oficial, financiado por el Ayuntamiento”. Y es que, apunta Benito, “nosotros podemos llegar donde las instituciones no llegan, aportar casi una veintena de espacios, albergar propuestas más valientes y arriesgadas y dar cabida a los más jóvenes acompañándolos en su crecimiento artístico”.

Lista de conciertos por salas

La Campana Underground

• Martes 10 (20.00 horas) - Estévez vs Meléndez con Ángel Herrera (anticipada 10 euros; taquilla 12 euros).

• Domingo 15 (20.00 horas) - The Bons Vivants (entrada libre)

Teatro Arbolé

• (Todos los días) Moonlight Serenade (20.30 horas) de Las Divinas

La Lata de Bombillas

• Jueves 5 (21.00 horas) – Jimmy Whispers

• Viernes 6 (21.00 horas) - Zack Keim + Jordan Paul Clark

• Sábado 7 (21.00 horas) – La Prohibida y Algora

• Viernes 13 (21.00 horas) – Bolática

• Sábado 14 (20.00 horas) – Dropkick

Rock & Blues Café

• 7 octubre - Nowhere Beat

• 8 octubre - Mabuse & Los campayos

• 8 octubre - Naama Trío (Jazz&más)

• 10 octubre - Otra Ronda

• 14 octubre - J Carpint Folk Grass Band

La Casa del Loco

• 14 de octubre (21.00 horas) – Noche de Birras (Tributo Más Birras)

Sala Z

• 9 octubre (21.00 horas) – Bladimir Ros + Schifo!

• 11 octubre (21.00 horas) – Tote el ‘Entreverao’ y Los Rumberos de alquiler

La Ley Seca

• 6 octubre (21.00 horas) - Paco Cifuentes en Acústico +. Dani Tecedor

• 6 octubre (12 de la madrugada) - Nacho Atmósfera y Santi Rex DJ

• 7 octubre (21.00 horas) - Jere

• 11 octubre (21.00 horas) - Luna de Marte + Artista invitado

• 13 octubre - El vicio del Duende

• 14 de octubre (21.00 horas) - A Granel + Culo Punk Rock + El Flacotirador

Sala López

• 6 octubre (00.00 horas) - Face Down Ass Up: LA ZOWIE AFTER SHOW con MARK LUVA + Ms Von Disko + ELGATO5000EUROS + SWEET DRINKZ / Entradas en la plataforma de DICEfm.

• 7 octubre - RUTA 80 Live Version presenta: B-MOVIE (Nowhere Girl, Mansfield UK) + DJ FRANK + LUIS BONIAS + RAFA PASTOR / Entradas anticipadas 20 euros + g.g. en la plataforma de EntradasaTuAlcance.

• 8 octubre (20.00 horas) - GUIU CORTÉS (El Niño de la Hipoteca) / Entradas anticipadas 15 euros + gastos en la plataforma de EnterTicket.

• 8 octubre (23.00 horas) - Post Party L’Enterloop con TICAL Dj + ETERNO SOUND

• 11 octubre - BATURRIAN RAPSHODY por STARKYTCH’s & LOS GANDULES (Zgz) / Entradas anticipadas a 15 euros en la plataforma de DICEFm.

• 11 octubre (3 de la madrugada) - MATHIAS MANCINI & FEEL THE BEAT

• 13 octubre (20.00 horas) - MAD SIN (Berlin) / Entradas a 18 euros + gastos en la plataforma de DICEFm.

• 13 octubre (12 de la madrugada) - ATOMIC PIXEL PARTY Entradas desde 18 euros en la plataforma de Tickety.

• 14 octubre - WEIS BDAY PARTY XPECIAL PILARES con MAXWELL, PUT-ONE, WEIS, SERGIO DEEP

Las Armas

• 6 octubre - BIZNAGA (MAD) + CUCHILLAS (Zaragoza) Entradas a 15 euros + gastos en Notikumi / Taquilla 18 euros

• 7 octubre (12.30 horas) - A CARA O CRUZ (Homenaje a Radio Futura) Artista invitado: Diario Fantasma Entradas anticipadas a 10€ + gastos en notikumi.com

• 7 octubre (19.00 horas) - LAFITE (Escenario exterior)

• 11 octubre (19.00 horas) -SEÑORAS Y BEDELES + MEDIA PUNTA (Zaragoza) (Escenario exterior)

• 11 octubre (22.00 horas) – The Otis Redding Show (Entradas anticipadas a 10 euros + gastos en Notikumi / Taquilla 12 euros) + Borja Keeper a los platos para continuar con la fiesta.

• 12 octubre (19.00 horas) - THEE CHA CHA CHÁS (Melbourne, Australia) (Escenario exterior)

• 13 octubre (18.00 horas) - 4BOB (Zgz) (Escenario exterior)

• 13 octubre (20.00 horas) - CORBACHO presenta: 'Ante todo, mucha calma' Entradas anticipadas a 18 euros + gastos en Notikumi / Taquilla 22 euros

• 14 octubre - BEATLES DAY 30º Aniversario GREEN APPLES (Zaragoza) + Presentación del libro 'La Luz interior de George Harrison'

Sala Creedence

• 7 octubre (22.00 horas) – 4 DE COPAS + Dj. MANOLÓN

• 8 octubre (19.00 horas) – Zona Hip Hop ZGZ

• 9 octubre (20.30 horas) – Josemi Casanova Trío

• 10 octubre (20.30 horas) – The Longnstomps

• 11 octubre (21.00 horas) – Caribefunk (Colombia) + Mr. Pendejo

• 12 octubre (21.00 horas) – Except One (FR) + Dj Julian Rude Wagon

• 13 octubre (21.00 horas) – Mauro Band + Dj Luna Roja

• 14 octubre (19.00 horas) – Macarrones

• 14 octubre (21.00 horas) – Colectivo Techno

• 15 octubre (19.00 horas) – Syskon

Moliner 7

• 6 octubre (21.00 horas) - Jam Session con Franki

• 7 octubre (13.00 horas) - As Long As Your Father

• 11 octubre (21.00 horas) - The Try Tones (Rockabilly)

• 13 octubre (21.00 horas) - Jam Session con Diego Melendez

• 14 octubre (21.00 horas) - Green Hot Chilli Pickles (Tributo Red Hot Chilli Peppers)

• 15 octubre (13.00 horas) - Jaime Garcia&Marcos Alba (Homenaje Estopa)