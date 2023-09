La oferta del Centro Musical de Las Armas para estos Pilares llega con una mezcla de fuerza y eclecticismo a partes iguales. Una propuesta de ocio para todos los gustos.

El cartel arrancará con Biznaga, el grupo liderado por los malagueños Jorge Navarro y Álvaro García, que son una de las bandas más punteras de la escena punk. Un grupo con aire de protesta pero con espíritu crítico y letras con fondo y ganas de que las cosas cambien. Todo ello apoyado en el punk rock que les vio nacer. Estos malagueños, mitad madrileños, vienen a Zaragoza con 'Bremen no existe', un álbum nacido en 2022, que ha supuesto un salto cualitativo de la banda, con un sonido de guitarra más grande que da como resultado un disco con más músculo. Por supuesto, ese viernes 6 (22:00 horas) podremos verlos tocar todos sus éxitos. Arrancarán antes 'Cuchillas', grupo zaragozano, como teloneros.

Otis Redding Show, saltará al escenario la noche importante de las Fiestas del Pilar, la del día 11, y supondrá algo más que un homenaje al más grande soulman de todos los tiempos. Es una vigorosa revisión de su legado en un espectáculo con un repertorio cuidadosamente escogido evitando caer en la nostalgia, pero con todo el peso del legado del 'King of Soul'. Seis músicos y tres vocalistas en escena, en un show dirigido por Lalo López, guitarrista y compositor de Fundación Tony Manero.

Cuando se acaban de cumplir 50 años sin el genial vocalista afroamericano, y también 50 años de la publicación póstuma de '(Sittin on) The Dock Of The Bay', la escena negra barcelonesa rinde tributo a Otis Redding en un show que revitaliza sus clásicos ('I Can’t Turn A Loose You', la explosiva versión del 'Satisfaction' que los Stones consideraron que superaba a su original, 'Mr.Pitiful' o 'Try A Little Tenderness' entre otras) y recupera temas que nunca llegó a interpretar en directo, como la entrañable 'Fa-fa-fa-fa-fa (Sad Song)', la ritmanblusera 'Love Man' o la groovie 'Hard To Handle'. Una noche llena del mejor soul, jazz, rhythm’n’blues con el objetivo de emular la fuerza y el alma de las actuaciones en directo de Otis.

Corbacho presenta su nuevo show, 'Ante todo, mucha calma'

En exclusiva, en la capital del Ebro, y antes que en Madrid tras haberlo estrenado solo en Barcelona, el humorista catalán aterriza con 'Ante Todo, Mucha Calma'. Será el viernes 13 a las 20:00 horas: “Si es que están pasando tantas cosas que no queda otra que reírse. Y a eso vengo. Para empezar de mí mismo que es algo indispensable que me enseñaron desde que empecé en esto de la farándula. Pero también para reírme de todo lo que me rodea. De todo. De mi mujer. De mi hijo. De mi madre. De mi hermana. De mi cuñado. De mi familia. Y también de mi barrio. De mi ciudad. De mi país. De todos mis países. De mis gobernantes. De mis reyes y de mis príncipes. Y de mis principios. Sobre todo, de mis principios. Porque como decía el maestro, 'si no te gustan, tengo otros'", lo define Corbacho.

Además de todo esto, Las Armas darán cobijo a dos mercadillos los dos domingos de las fiestas, domingo 8 y domingo 15 de 11:00 a 20:00 horas en ambos casos. Una vuelta a las esencias de lo que siempre fueron los domingos en Las Armas, con una feria de artesanía y agroalimentación que además tendrá actividades infantiles y cuentacuentos para los más pequeños, y música en directo -en la plaza- para los mayores.

El resto de la programación del centro cultural para estas Fiestas del Pilar puede visualizarse en su página web.