La Institución Fernando el Católico, de la Diputación Provincial de Zaragoza, ha recuperado una de las obras más desconocidas y sorprendentes del gran fotógrafo y cineasta zaragozano José Antonio Duce, que en 1966, dirigió el largometraje de ficción 'Culpable para un delito'. En esta historia de cine negro, Duce convirtió las calles de Zaragoza, uno de los motivos constantes en sus retratos, en una ciudad centroeuropea con puerto y metro.

La presentación del libro 'Culpable para un delito. Un film de José Antonio Duce en la Zaragoza de 1966' brindó el pasado jueves un emotivo homenaje a una leyenda viva del arte en Aragón, que el periodista y escritor Tico Medina definió como “el Goya de la fotografía”. A punto de cumplir 90 años y a pesar de su delicado estado de su salud, Duce pudo estar presente e intervenir en la presentación, y recibió la ovación del público – más de 200 personas- puesto en pie, que llenó una de las salas de los cines Palafox de Zaragoza. Tras el acto se proyectó la película y el cortometraje documental “Zaragoza, ciudad inmortal”, dirigido también por Duce en 1962. Las dos obras, emblemáticas de su carrera y de la productora aragonesa Moncayo Films, se incluyen en la publicación editada por la IFC.

El libro, escrito por Víctor Lahuerta, aborda en más de 500 páginas no solo la película, sino también la ciudad y el contexto del momento en que fue filmada, con un apartado que ofrece un recorrido actual por un total de 44 localizaciones en la ciudad (todas las escenas menos una, en la playa de Barceloneta), y que constituyen uno de los aspectos más destacados de la película.

José Antonio Duce destacó en la presentación su esfuerzo por buscar “encuadres que fueran distintos, que no fueran de mi Zaragoza que tanto he querido” y señaló su satisfacción por conseguir un ambiente “que se logró reproducir gracias a que por mis muchos años haciendo foto, conocía no solo las calles sino también las puertas, los rincones y a mucha de la gente”. Duce se felicitó de que la película llegara a ser estrenada en EEUU con gran éxito de público y crítica.

Por su parte, el presidente de la Institución Fernando el Católico, Carlos Forcadell, señaló que la cuidada edición del libro-DVD y el acto de ayer suponen “más que un homenaje, un reconocimiento colectivo” al fotógrafo y cineasta, poco antes de que cumpla 90 años, “una cifra tan rotunda como envidiable”

Un devocionario con espíritu crítico

El autor del estudio, Víctor Lahuerta calificó el libro de “devocionario, con espíritu crítico de una película y de una ciudad”, resaltando que se trata de “la película más zaragozana de la historia del cine”, por el ingenio de sus artífices para convertir Zaragoza en una gran ciudad innominada del centro de Europa.

Lahuerta resaltó el “gran valor” de mostrar la Zaragoza del desarrollismo franquista y elementos ya desaparecidos “como las estaciones ferroviarias del Santo Sepulcro y del Norte, el paso subterráneo de Delicias o la universidad de la plaza de La Magdalena”. Así, como promoción en su estreno, se organizó un concurso para que los espectadores identificaran las localizaciones.

El autor del estudio también comentó la anécdota de que la censura prohibió una danza de un grupo femenino tailandés recogida en “Culpable para un delito”, mientras sí había autorizado su representación en el teatro Oasis de Zaragoza. Duce le hizo ver la contradicción al mismísimo ministro Manuel Fraga pero este justificó la medida por el carácter “populachero” del público del cine frente al “culto y universitario” de los teatros.

El libro aborda también la historia de Moncayo Films, la productora que junto con José Antonio Duce crearon otros jóvenes como Emilio Alfaro (autor del guion) y Víctor Monreal (director de fotografía) y su intento de convertir Zaragoza en una capital de cine. Explica el rodaje de la película y los problemas de su exhibición. En otros capítulos analiza cómo era las Zaragoza de 1966 y la actualidad de la época, así como una entrevista con el director. Todo ello, ilustrado con cientos de fotografías.

Retratos de las calles de Zaragoza

En el cierre del acto, José Antonio Duce, muy emocionado recordó distintos aspectos de la película, como el apoyo del entonces alcalde, Luis Gómez Laguna, que les facilitó acceder a rodar hasta en los tejados del Pilar, o que fue la primera vez en España que se usó la película 4-X, un formato de Kodak para rodar con límites de luz muy bajos, “que permitió esa atmósfera tan especial”.

En especial, Duce recalcó el agradecimiento “a miles de amigos, que me ayudaron de forma masiva y gratuita nos lo pasamos muy bien”. El veterano fotógrafo señaló que “Culpable para un delito” es una película “de la que estoy muy satisfecho” y agradeció a la Institución Fernando el Católico recordarla “en los últimos años de mi vida”, destacando que “la principal secuela de la película es que amigos que intervinieron, siguieron recorriendo las calles viejas de la ciudad y haciendo fotos y es un orgullo que se continúe”.