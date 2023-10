Al final no ha podido ser. 'La estrella azul' –la película que Javier Macipe ha rodado sobre el músico zaragozano Mauricio Aznar– no se ha llevado el premio de la sección Nuevos Directores del Festival de Cine de San Sebastián, al que aspiraban otras diez películas. Finalmente, ha sido el filme indio 'Bahadur The Brave', de la directora Diwa Shah, el que ha ganado en esta categoría, según se acaba de dar a conocer este sábado en la gala de clausura del festival.

‘La estrella azul’, que se estrenó el pasado lunes en San Sebastián, era una de las grandes favoritas en todas las quinielas. De hecho, el viernes ya se llevó el premio del Jurado de la Juventud del festival, compuesto por 150 espectadores de entre 18 y 25 años. Con todo, ‘La estrella azul’ tampoco se ha ido de vacío este sábado de la gala de clausura, ya que ha recibido el Premio Cooperación Española que concede la Agencia Española de Cooperación (AECID) en el marco del certamen. Cualquiera de las películas iberoamericanas seleccionadas en la sección oficial, en la de Nuevos Directores (como era el caso de 'La estrella azul') y en la de Horizontes Latinos optaban a este galardón, dotado con 10.000 euros y que ha sido fallado por un jurado específico formado por tres personas. Este acuerdo entre el Festival de San Sebastián y la AECID, tiene el objetivo de reforzar el compromiso que ambas partes tienen de trabajar conjuntamente con la industria audiovisual de Iberoamérica para impulsar nuevos talentos, dinamizar la producción de proyectos cinematográficos y fortalecer la comercialización e internacionalización de las películas. Los productores de 'La estrella azul' han destacado tras recoger el premio que este galardón "encaja muy bien con la película, porque este es un filme de cooperación" entre países, ya que ha sido rodado entre Zaragoza y Argentina y es una coproducción hispano-argentina. El filme está inspirado en la vida del líder de Más birras, Mauricio Aznar, que en su última etapa se empapó en Argentina del folclore americano y cultivó géneros como las chacareras. El propio Macipe ha destacado tras recoger el premio este sábado que Mauricio Aznar tenía "un sueño de fraternidad con Latinoamérica que quedó frustrado tras su fallecimiento" en el año 2000. "Viva la fraternidad entre los pueblos", ha reivindicado el realizador aragonés. A pesar de no llevarse el premio ‘gordo’ al que aspiraba, la ópera prima del director aragonés tiene un gran futuro por delante después de las buenas críticas que ha recibido en los últimos días. No en vano, la película aterrizó en la capital guipuzcoana con muy buen pie después de que el propio director del certamen, José Luis Rebordinos, asegurara que el filme de Macipe iba a ser "una de las grandes sorpresas del cine español" en esta temporada. "Ojo con esta película, es muy hermosa y va a encantar al público, a nosotros nos sorprendió muchísimo", dijo Rebordinos hace unos días. Se presentará en otros festivales Tras su presentación en San Sebastián, ‘La estrella azul’ viajará este mes de octubre al festival de Varsovia y después lo hará a otros certámenes de fuera de España. A los cines aragoneses llegará durante el primer semestre del año. La fecha concreta aún está en el aire, pero se podrá ver en todas las capitales de provincia importantes del país. ‘La estrella azul’ es el primer largometraje de Javier Macipe tras una carrera dedicada a los cortometrajes (ha estado nominado en dos ocasiones al premio Goya al mejor corto por 'Os meninos do rio' y 'Gastos incluidos'). Su ópera prima ha tenido que salvar grandes escollos desde que el proyecto echó a andar hace casi ocho años. La irrupción de la pandemia significó la mayor zancadilla y el rodaje se paralizó en marzo de 2020 tras solo tres días de grabación en Zaragoza. El proyecto quedó en 'stand by' durante casi tres años hasta que el pasado noviembre se reactivó el rodaje en Argentina y en febrero afrontó la última fase de nuevo en la capital aragonesa. 'La estrella azul', con una duración de 129 minutos, es una coproducción hispano-argentina de Mod Producciones, El Pez Amarillo y Cimarrón, en coproducción con La Charito Films y Prisma. Cuenta con la participación de Movistar+ y Aragón TV, con la financiación de ICAA – Gobierno de España y el INCAA y el apoyo de Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Santiago del Estero y el apoyo internacional de Eurimages e Ibermedia. La película será distribuida en cines españoles por Wanda Vision y las ventas internacionales corren a cargo de Film Factory.