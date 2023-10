Esta misma semana, no le descubro a nadie nada, se ha celebrado el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, con el resultado final de sobras conocido. Lo del Parlamento cada vez más se parece a un espectáculo milimetrado en el que todo el mundo interpreta un papel que incluye saber la reacción que va a tener cada uno de sus gestos en su bancada y en la de los otros partidos. Por fortuna, esta vez nadie ha decidido utilizar adjetivos como payasos o titiriteros, expresiones que sí se han utilizado (y no pocas veces) en otras ocasiones, generalmente desde la bancada de la derecha.

Y eso es algo de lo que debe felicitarse la sociedad en general porque cuando se utiliza el término payaso o titiritero como insultos suceden varias cosas que, fundamentalmente, se puede resumir en una importante, se falta al respeto del trabajo de mucha gente. Y no hablo de los que están sentados en el hemiciclo, hablo de los artistas del mundo del espectáculo que llevan el arte de la comedia, el humor y la ensoñación de los títeres a otra dimensión. Y de eso aquí en Aragón sabemos mucho ya que contamos con varias de las mejores compañías de marionetas de España como son los Titiriteros de Binéfar o Teatro Arbolé, entre otras como Títeres de la Tía Elena, Títeres sin cabeza o el propio Javier Aranda.

Lo que no cambia a pesar de que esta vez no se ha mentado el dichoso apelativo para descalificar a sus rivales es que la cultura pasa desapercibida en cuanto llegan estos debates que se suponen de envergadura. No hay menciones a lo que los candidatos a gobernar quieren hacer con la cultura, qué medidas quieren tomar y ni siquiera, eso en el fondo es lo más significativo, hay prácticamente críticas a la política cultural que ha seguido el partido de turno.

Es un mal endémico y me temo que no solo de la clase política. En algún momento como sociedad hemos desdeñado la idea de que la cultura debe formar parte de la agenda pública y de nuestro día a día para meterla en ese grupo de cosas que hacer prácticamente cuando no tienes nada más importante que realizar (sea lo que sea que signifique esto). Y eso, por supuesto, se le puede achacar a los gobernantes y a, en ocasiones, su poco interés en colocar a la cultura en primera plana del debate, pero no conviene escurrir el bulto, también somos culpables nosotros. Cuando dejamos de valorar algo proyectamos públicamente la opinión de que no va a influir en la vida pública. Algo que, traducido a la política viene a decir básicamente que no da votos.

Por eso, cuando llegan los llamados debates importantes en los parlamentos, la cultura ocupa el puesto al que la hemos condenado entre otros, residual. No digo que no se hable nunca de ella y que no haya apuestas (normalmente, eso sí, siempre relacionadas con los grandes eventos) por ella, pero la realidad es que si hiciéramos una lista (ahora que se controla todo) de cuántos minutos se le dedica a ello en los sucesivos debates y sesiones parlamentarias, tendríamos unos datos desoladores.

La pregunta sería si es una situación reversible, si se puede lograr volver a colocar la cultura en el primer foco de la actualidad tanto política como mediática. No tengo la respuesta, creo que nada es inamovible, pero desde luego, para que todo cambie hay que moverse y, a día de hoy, no veo que la prioridad de la sociedad en general esté en la cultura. Con todo lo que eso conlleva, que no es poco.