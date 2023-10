Zaragoza afronta un otoño y un invierno repleto de buena música gracias a sus salas de conciertos. Tras el aluvión de festivales de este verano, volverán a ser estos espacios los que permitan mantener una programación estable en la capital. Lo harán con fuerzas renovadas después de su habitual parón estival y con grandes dosis de ilusión. Sus responsables ya casi han olvidado la larga travesía por el desierto que supuso la pandemia y han centrado sus esfuerzos en diseñar una variada e interesante programación para esta nueva temporada. Los conciertos ya han empezado a sucederse desde hace unas semanas, pero reconocen que será después del Pilar cuando echen a andar definitivamente. Será entonces cuando se compruebe el verdadero nivel de respuesta del público.

«Tenemos cierta inquietud de ver cómo responde la gente. En estas primeras semanas la venta de entradas tampoco ha sido como para tirar cohetes, pero volvemos a la carga con mucha ilusión y confiamos en que esta temporada sea tan buena como la anterior», subraya Javier Benito, responsable de La Lata de Bombillas y presidente de Aragón en Vivo, la asociación que aglutina a la gran mayoría de las salas de la comunidad.

Y es que la pasada temporada, la primera que pudo celebrarse con normalidad tras la pandemia, fue realmente positiva para todas las salas. Como aseguran sus responsables, se notó mucho que los amantes de la música en directo llevaban casi dos años 'huérfanos' de conciertos y también la frenética actividad de los grupos, con muchas ganas de girar después de un largo parón. «Teníamos cierto miedo de que fuera flor de un día, pero la inercia positiva se va manteniendo también en este inicio de temporada», indica el propietario del Rock&Blues, Pablo Cano, que destaca la «buena» asistencia en este septiembre tanto en los conciertos gratuitos como en los de pago.

En este mismo sentido se manifiesta el programador de La Casa del Loco y la Sala Zeta, Chema Fernández, que subraya que la pasada temporada superó incluso sus expectativas y que esta también ha comenzado con buen pie. «Ya hemos recuperado el ritmo de programación de antes de la pandemia y el público está respondiendo», señala Fernández, que destaca que en Zaragoza se celebran cada semana «cerca de 40 conciertos».

Cerca de 40 conciertos a la semana

La cifra está al alcance de muy pocas ciudades españolas, un buen posicionamiento que se explica por el buen trabajo de las salas y el público que han ido fidelizando. «En las reuniones de la asociación nacional siempre nos comentan lo bien que nos llevamos entre nosotros los responsables de las salas de la ciudad, algo poco habitual en otros sitios, y el gran nivel de programación que tenemos tanto en cantidad como en calidad», comenta Javier Benito, que recuerda que la experiencia de acudir a un concierto en una sala es mucho más intensa que en un festival o un pabellón.

Casi todos los espacios iniciaron su temporada en la primera o segunda semana de septiembre con una interesante programación que puede consultarse en la web de Aragón en Vivo o en las redes sociales de cada sala. Una de las primeras en retomar su actividad fue el Rock&Blues, que este año celebra su vigésimo aniversario. Para celebrarlo ha programado un ciclo por el que pasarán grupos estadounidenses como The Screamin Cheetah Wheelies o The Steepwater Band. Y fuera del ciclo tocarán artistas como Al Dual, The Kleejoss Band o White Coven. «Hasta enero tenemos todo programado», destaca Cano.

Un ritmo muy intenso mantiene también Chema Fernández en La Casa del Loco y la Sala Zeta, con conciertos destacados hasta diciembre como los de la banda inglesa Grade 2, los estadounidenses Fleshtones y Mirror, mirror, el madrileño Tito Ramírez, los zaragozanos Crisálida y un homenaje a Más birras. Por La Lata de Bombillas pasarán estos próximos meses Jimmy Whispers, The Rubinoos, The Sadies, Carmen 113...

La sala Creedence también se volverá a llenar de música tras el parón estival y ha programado los conciertos de Santoral, 4 de Copas o Le Mur, entre otros muchos. Por la Oasis pasarán las propuestas de La Zowi, El Columpio Asesino o Iván Ferreiro, mientras que la sala López recibirá la visita de El Niño de la Hipoteca, Malmö 040 o Ángel Stanich.

Por su parte, el Teatro de las Esquinas continúa intensificando su programación musical y antes de que acabe el año acogerá los directos de Lágrimas de Sangre, Valeria Castro y Carlos Núñez, entre otros. Por Las Armas pasarán Cala Vento, Toundra o The Wedding Present, mientras que La Ley Seca acogerá las propuestas de Paco Cifuentes o El Vicio del Duende. La Campana Unerground también seguirá siendo un bastión de la buena música con el concierto de Pato Badián y el flamenco de Diego Meléndez y Nacho Estévez.