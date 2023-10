La cultura de la novela gráfica volverá a bañar las calles de Zaragoza con el 22º Salón del Cómic, que se celebrará en la sala Multiusos del Auditorio del 15 al 17 de diciembre. Como resulta habitual con cada edición, la creación del cartel de esta cita cultural corresponde a un artista aragonés, y para esta ocasión el honor ha recaído sobre la autora Sara Soler (Barbastro, 1992). La aragonesa es autora de obras como 'The season of the bruja', publicada en inglés y que ha sido traducida al español, y trabaja para distintas editoriales, tanto nacionales como internacionales. Para la barbastrense, quien ha presentado este lunes el cartel durante un acto en el Ayuntamiento de Zaragoza, resulta "un honor poder estar aquí y que hayan confiado en mí para este proyecto. He sido una asidua de este evento desde sus comienzos y me llena de orgullo haber realizado una tarea de esta magnitud".

Según ha descrito la ilustradora, el cartel busca representar la "innercia creativa que se crea en todas las ediciones del salón, así como los momentos de creación en el que tienes posibilidades infinitas para plasmarlas sobre el papel. Al final, lo que buscamos los autores cuando acudimos allí es aprender los unos de los otros y creo que el Salón del Cómic es uno de los mejores escenarios para crecer profesionalmente". La creación se compone de una historietista en pleno proceso de creación, mientras varios de sus dibujos cobran vida. Para Soler, esos dibujos simbolizan "ese sentimiento de satisfacción que el dibujo te devuelve una vez lo ves terminado". Por supuesto, la versatilidad es algo que invade el dibujo a través de dos estilos de trazado, según comenta la aragonesa. Por una parte, la protagonista cuenta con un estilo mucho más realista que busca mayor definición y que también referencia a una de las obras más populares de Soler: 'Us'. Por otra parte, esas "musas" (como las ha definido la artista) figuran con un estilo que se enfoca hacia la rama 'cartoon'. Dentro de la gama cromática, el cartel cuenta con una predominancia del color morado, como una manera de reivindicar el sentimiento feminista en el ámbito de la novela gráfica. "Cuando yo empecé mi carrera y me invitaron por primera vez al Salón del Cómic, solamente éramos dos autoras las presentes en la lista de invitados, frente a una gran ola de hombres. Es bueno que las cosas hayan ido cambiando con los años porque necesitamos un toque feminista en el sector, que cada vez haya más mujeres autoras que puedan demostrar su talento al mundo", ha declarado Soler. Novedades de esta edición El consejero de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, también ha estado presente durante la revelación del cartel. Ocasión con la que ha aprovechado para recordar el paso de las 13.000 personas que acudieron a la edición anterior, cifra que como ya ha incidido el consejero "pretende superarse, ya que actualmente el Salón del Cómic figura como uno de los grandes referentes de la novela gráfica a nivel nacional". "Un año más, este espacio reunirá a los artistas españoles más relevantes del tebeo, además de librerías, editoriales, fanzines y colectivos", ha continuado Mendoza. Entre los iconos más emblemáticos de esta edición figuran artistas como David Rubín o Bartolomé Seguí. Asimismo, regresa una de las secciones más añoradas por los visitantes del evento: 'El Tebeico'. El Salón del Cómic contará con una renovada página web, taquilla presencial, reservas de las entradas online al precio de 1 euro y la participación de colectivos y asociaciones, librerías especializadas, editoriales y expertos, donde destacan instituciones como Fundación Ibercaja y varios centros cívicos de la ciudad. Además, la propuesta de este año contará con un total de 12 vídeos de adelanto (todos rodados en Zaragoza) que irán publicándose progresivamente en sus redes sociales conforme vaya acercándose la fecha del evento, y que cuentan con referencias a grandes figuras del cómic español como Francisco Ibáñez con 'Mortadelo y Filemón'.