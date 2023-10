Las leyendas de la mitología clásica me han fascinado siempre, cuentos repletos de sabiduría y de fantasía que consiguen acaparan la atención sin ocultan la intención. Poseen explicaciones que se pueden aplicar a lo mundano y para lo que tienen sus razones lejos de la racionalidad. Me encanta que los dioses, los héroes y los hombres se mezclen y convivan como si nada, al menos en mi mente ilusa, que abran cajas prohibidas y que reciban castigos eternos, que emerjan de los ríos y que desciendan a la profundidad del Hades. Los mitos son inauditos, inaccesibles e inalcanzables, y son referentes para los creadores de ficción. Como si su atenta lectura impusiera la facultad de soñar y de permitirle a la imaginación un más difícil todavía.

Recuerdo el día en que conocí a Irene Vallejo. Quise sorprenderla haciéndole ver lo importantes que fueron para mí los estudios de latín y de griego, y me sentí de repente muy pequeño y muy bocazas al comprobar que me encontraba con una auténtica autoridad en el tema. Ni más ni menos que la persona que aprovecha cualquier ocasión para mostrar un auténtico y desmedido amor por los libros, por lo que encierran y por lo que significan. Recuerdo con la misma nitidez el día en que comenté con mi admirado y querido Tomás Funes, uno de los grandes profesores que tuve en aquellos ya lejanos años de instituto, el prodigio de esta autora al envolvernos en el conocimiento de la Eneida a través del silbido de un arquero.

Hija de Eolo, el señor de los vientos

Antes de entrar en las páginas de las que hoy me ocupo, yo ya sabía algo del mito de Alcíone y Ceix. Sabía que ella era hija de Eolo, el señor de los vientos, y que debido a su arrogancia había sido convertida en pájaro. Pero lejos de ser la única versión, las metamorfosis de Ovidio fueron más benévolas y la mirada de este poeta romano consigue que la leyenda circule por derroteros muy diferentes. Irene Vallejo ansía recorrerlos y dota de magníficas palabras a estos personajes que a veces parecen de carne y hueso y a veces pecan de etéreos y divinos. Y para que no quepa ninguna duda, el texto se complementa con los dibujos de Lina Vila, otra grande a la hora de plasmar la belleza creando composiciones que invitan al lector a viajar en el tiempo y en el espacio. Hay que pararse en la ilustración aunque eso conlleve releer lo ya leído y disfrutar de las palabras de otra forma. Hay que entender que lo uno sin lo otro no es posible. Hay que descubrir que las líneas y los colores contienen una verdad única.

Poner voz a los mitos siempre me ha resultado harto difícil. No viven en lo cotidiano ni les ocurren cosas fácilmente reconocibles. Supongo que para los conocedores de la materia es más sencillo de lo que parece y consiste en dotar al conjunto de la historia de belleza, sentirla inconquistable y buscar su eternidad. Logrados quedan los tres requisitos, más aún este último, dado que los días de alción siguen formando parte del mundo de hoy, ese momento integrado en lo más crudo del crudo invierno que da un respiro, cesando los vientos y con el mar en calma, aunque el cambio climático y sus destrozos no sé yo si van a seguir permitiendo su existencia. El fenómeno tendrá sus tecnicismos, paseando entre isobaras, pero sin duda somos muchos los que queremos seguir creyendo en fábulas que hacen posible lo imposible y que siembran la sombra de una duda. Para muestra, 'La leyenda de las mareas mansas', este precioso trabajo de las ya mencionadas Irene Vallejo y Lina Vila, libro mágico editado por Siruela.

Morir por amor y vivir sin reparos

Cuando se está leyendo un libro se está aprendiendo sobre uno mismo. Suele ser habitual reconocerse en situaciones, bien porque se han vivido, bien porque se habrían querido vivir o bien por lo contrario. Con libros como este se conoce la necesidad que desde el inicio de los tiempos todos hemos tenido de interpretar el mundo para a continuación entenderlo. Es fácil y apetecible deslizarse por sus páginas, escuchar a quienes están dispuestos a morir por amor y a vivir sin reparos. La sencillez de la historia no impide que en ella confluyan todos los elementos que la dotan de verdad y a los que cualquier protagonista ansía aferrarse. Descubran esta pequeña joya, sean o no sean amantes de la filología clásica. Otra más nacida de las manos de Irene Vallejo, de la que mi amigo Jorge es incondicional, tanto de su obra como de su persona, y que por tanto va a estar encantadísimo en este momento.

‘LA LEYENDA DE LAS MAREAS MANSAS’

Irene Vallejo

Siruela

64 páginas

18,95 euros