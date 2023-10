Juan Bolea resucita a Don Juan para «aportar novedades al mito» y lo hace a través de un texto teatral ('El último amor de Don Juan') cuya edición se presenta este jueves en el edificio del Grupo San Valero (19.30 horas, entrada libre) apenas dos semanas antes de que se estrene la producción en el Teatro del Mercado de Zaragoza (del 31 de octubre al 5 de noviembre). En la presentación del libro editado por Los libros del gato negro participarán, además del autor, la directora teatral Blanca Resano y Marina Heredia, así como los actores que encarnarán la obra en el Mercado.

Una aventura en la que Juan Bolea ha decidido, además de asumir el texto, dirigir y producir la obra: «Esto nace del reto que me impongo de tratar de aportar algo a esta inmensa figura que es Don Juan de la que se ha escrito todo. Es muy difícil hacer algo nuevo, pero se me ocurrió la idea de invitar a Don Juan a volver a la España actual, a la de hoy, la que todos conocemos, la del empoderamiento, la del feminismo, la democracia y la libertad». A partir de ahí, el escritor plantea las preguntas ¿sobreviviría hoy entre nosotros? ¿Cómo podría adaptarse a nuestra vida social y conseguir que el mito no se derrumbe? «Esas dos ideas son las que sustentan como dos pilares la obra y, por eso, cuando invito a Don Juan a venir a España, él es consciente de que en España está siendo criticado y rechazado, que sus valores se han puesto en cuestión, que se le acusa de patriarcal, machismo… Y él va a intentar tratar de argumentar por qué sigue siendo un mito para la literatura española», narra.

Fuerzas contrarias

Es «en ese desafío de fuerzas contrarias, cuando Don Juan por fin va a sufrir, se va a humanizar. Por primera vez en su vida se va a enamorar y por primera vez va a convivir con alguien», sintetiza la obra Juan Bolea sin querer desvelar mucho más, aunque insiste: «Estas son las novedades de la obra y, al mismo tiempo, Don Juan sigue siendo el gran diablo del amor, el seductor, el mito. Esa convivencia entre el mito y el personaje es lo que le da a la obra un cierto encanto».

Y es que conforme transcurre la acción «en ningún momento se sabe quién está presente, si el mito o el hombre. También en la obra aparece Mefistófeles que es el alter ego de Don Juan que te presenta la pureza absoluta del mal, muy presente también en la obra», razona Juan Bolea, que con esta obra se lanza a la dirección teatral pensando ya en un futuro próximo: «El objetivo es tratar de iniciar una carrera en el teatro con mis propias armas, con unos textos que me gustaría que fuesen obras de autor donde el espectador acabe reconociendo la mano que lo ha escrito. Transmitir mis ideas de lo que debe ser el teatro y tal vez yo pueda aportar algo a la escena española, arriesgando todo lo que tenga que arriesgar», explica ambicioso el Premio de las letras aragonesas que tiene claro dónde tiene que poner el foco: «Hay que encontrar siempre la respuesta del público, escribir para el público pero desde la calidad, desde el mito siempre con un tema de fondo grande, importante, universal, conflictivo que pueda aportar algo. No quiero escribir una comedia sin más para un autor o una actriz famosa, la idea es hacer una obra teatral como se hacía antiguamente donde se cuenta una historia y es independiente de quién lo represente. El texto tiene peso y vigencia. Por eso, he tenido la suerte de que antes del estreno una editora publique el libro, eso quiere decir que hay cierta calidad literaria».

Mirada hacia el público

Juan Bolea afronta con ilusiones renovadas este reto teatral que espera hacer volar muy lejos: «Estoy muy entusiasmado, ya tengo nuevos proyectos, con obras para los años siguientes, y buscando la complicidad del público. Quiero que vayan al teatro y se diviertan pero que al mismo tiempo salgan con unas cuantas preguntas más, algunas respondidas, otras no y, sobre todo, que hayan participado de una nueva visión de algo, en este caso del mito de Don Juan. Ten en cuenta que, para mí, es un honor estrenar en el Teatro del Mercado y publicar un texto teatral. Estoy pasando un mes muy intenso viviendo los ensayos con los actores puliendo los personajes, viendo cómo se van formando como criaturas extraordinaria», concluye el escritor.

Para esta aventura teatral, Bolea ha elegido a los actores Alberto Santos, Sara de Leonardis y Amali Aguilera. Las entradas, a un precio de 20 euros, ya se pueden adquirir a través de la web del propio teatro y de Ibercaja y en las taquillas del Principal o del Mercado desde una hora antes de cada representación.