"Es una obra que es un elemento diferenciador, llegar a tener un Corral de comedias nos convertirá en referente porque es una cosa perpetua que quedará para siempre", asegura el propio alcalde, que revela la importancia de la infraestructura: "Es algo que nos diferencia porque no hay otro en todo el norte del país. En España está el de Almagro y uno en Madrid que es móvil. A partir de ahora también estará el de Robres". Y prueba de lo que va a suponer su llegada en el panorama teatral en España es la expectación que ha levantado tal y como señala Domec: "Nos están llamando compañías y artistas para ofrecerse incluso fuera de caché incluso, gente preguntando que cuándo vamos a inaugurarlo, que quiere conocerlo, especialistas de la materia que se interesan por el proyecto... Estamos muy contentos".

Una vez inaugurado, el reto será darle vida, algo en lo que Robres tampoco va a escatimar: "Hay que hacer una cartelera atractiva para que venga gente de toda España, publicitarse y, sobre todo, diferenciarse. No queremos ser uno más porque el que quiera corral de comedias tendrá este o del Almagro que está a 500 kilómetros por lo que entendemos que hay público para todos", asevera el alcalde de Robres, que no quiere olvidarse de Luis Casáus: "La idea nace de él y la ha impulsado hasta donde ha hecho falta y será uno de los que tire el carro hasta donde pueda para que esto funcione", afirma con rotundidad.

El Corral de comedias, construido bajo un proyecto de Eduardo Cuello (autor de la reforma del Teatro Olimpia de Huesca, entre otros proyectos) promete ser una joya arquitectónica y cultural en la provincia. Esta obra imita la estructura y estética de los antiguos teatros de los siglos XVI y XVII, que se construían en los patios interiores de las viviendas y aprovechaban las fachadas de los edificios. Por su singularidad, explica Domec, "se espera que se convierta en un edificio único y difícilmente irrepetible en su género".

El presupuesto global de la obra entre las dos fases ascenderá a un poco más de 300.000 euros aunque hay que esperar por cuánto se licita finalmente esta segunda fase ya que el concurso para presentar ofertas está abierto hasta el próximo 2 de noviembre: "Entendemos que es una obra atractiva porque es una cosa bonita y que va a ser algo carismático. Es un tipo de obra diferente y siempre una empresa puede decir que el Corral de comedias de Robres fue algo suyo. Esperemos que vengan muchas empresas porque así se podrá licitar algo más barato", reflexiona Álvaro Domec en voz alta.

Este Corral de comedias de Robres, además, permitiría ayudar a la revitalización del mundo rural a través de la cultura: "Muchas veces parece que la cultura es una cosa de la ciudad y no es así. Es al revés, en el mundo rural tenemos más tiempo para recurrir en la cultura porque vivimos de forma más relajada, y no olvidemos que es una forma de asentar población en el territorio, de que la gente quiera venir aquí y de ofrecer un servicio más para el pueblo".

El municipio construirá también un albergue

Aprovechando la construcción del Corral de comedias en Robres, la localidad también se ha decidido a impulsar otro proyecto, tal y como revela el alcalde: "En combinación con esta construcción, vamos a hacer un albergue municipal con 18 plazas con un restaurante que ya hemos concluido. Hemos aprovechado un edificio municipal cuya parte de arriba estaba sin uso y ahora lo reenfocamos para que haya plazas de alojamiento porque no había ni una plaza de alojamiento turístico en el pueblo. No será suficiente para absorber toda la demanda pero entendemos que la gente que venga de fuera se podrá buscar también un alojamiento no solo aquí si no en todo el entorno. El Corral de comedias de Robres va a dar vida a toda la comarca". No hay que olvidar que Robres es un pequeño municipio de algo más de 500 habitantes que cuenta ya, además, con una cita muy consolidada como es el Festival de la oralidad que se celebra todos los veranos en el municipio de la Comarca de los Monegros.