Ha tenido que sortear mil obstáculos pero 'La estrella azul' –la película que Javier Macipe ha rodado sobre el músico zaragozano Mauricio Aznar– ya tiene fecha de estreno. La ópera prima del realizador aragonés, que se presentó el pasado septiembre en el Festival de Cine de San Sebastián, llegará a los cines el próximo 23 de febrero de 2024.

La película, inspirada en la vida del líder de Más Birras, no es un documental ni un 'biopic', es «una película de ficción sobre un artista desconocido, y a la vez universal, que busca reencontrarse con su vocación en una suerte de viaje iniciático por Latinoamérica».

El realizador aragonés, que afronta su primer largo tras una carrera dedicada a los cortometrajes (ha estado nominado en dos ocasiones al premio Goya al mejor corto por ‘Os meninos do rio’ y ‘Gastos incluidos’), no se lo va a creer del todo cuando llegue la fecha del estreno. Porque ‘La estrella azul’ ha tenido que salvar grandes escollos desde que el proyecto echó a andar hace casi ocho años.

La búsqueda de productoras ya no fue sencilla, pero la irrupción de la pandemia significó la mayor zancadilla. No en vano, el rodaje se paralizó en marzo de 2020 tras solo tres días de grabación en Zaragoza. El proyecto quedó en 'stand by' durante casi tres años hasta que el pasado noviembre se reactivó el rodaje en Argentina y en febrero afrontó la última fase de nuevo en Zaragoza.

'La estrella azul', con una duración de 129 minutos, es una coproducción hispano-argentina de Mod Producciones, El Pez Amarillo y Cimarrón, en coproducción con La Charito Films y Prisma. Cuenta con la participación de Movistar+ y Aragón TV, con la financiación de ICAA – Gobierno de España y el INCAA y el apoyo de Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Santiago del Estero y el apoyo internacional de Eurimages e Ibermedia. La película será distribuida en cines españoles por Wanda Vision y las ventas internacionales corren a cargo de Film Factory.