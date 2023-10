Eric Jiménez (batería de Los Planetas): "Tocar colocado se lo dejo a los guitarristas"

No tiene pelos en la lengua ni cortapisas. Nunca los ha tenido y no va a cambiar a estas alturas: “He vivido siempre entre la polémica, mi aliada. De hecho, yo me encuentro más incómodo cuando no hay polémica, porque estoy plano, no pasa nada y me aburro”, dice con contundencia Eric Jiménez, batería de Los Planetas y de Lagartija Nick, que esta tarde ha presentado el documental sobre su figura, ‘La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric’, acompañado por el director del mismo, César Martínez Herrada, en Las Armas de Zaragoza.

Siempre a mitad camino entre la broma y la sinceridad descarnada sin que uno sepa distinguir en qué lado se está en cada momento, Eric Jiménez que ha repetido hasta la saciedad que está vivo “de milagro”, tiene claro qué supone para él que exista este trabajo, que se estrenará en cines el 10 de noviembre: “Me hace inmortalizarme para el día que la espiche. A mí me ha hecho mucha ilusión porque he tenido la suerte de dar con César que me ha dado mucha confianza para poder abrirme, me encuentro muy cómodo con él”, explica el batería junto al director de la producción.

"Cada vez que he visto un artista he visto un gilipollas"

Eric (que, en realidad, se llama Ernesto y de ahí el título del documental) está considerado uno de los mejores baterías en España con su estilo característico de golpear bien fuerte el instrumento, pero no quiere que le consideren artista: “La palabra artista me parece súper desagradable, cada vez que he visto un artista he visto un gilipollas, a alguien levitando a dos palmos del suelo. Nadie tiene derecho a denominarse a sí mismo artista, me da vergüenza ajena cuando lo oigo”, dice sin pensar antes de continuar: “Hay gente con mucho talento, sí, pero artista es una palabra que odio porque cuando ya te van llamando artista generalmente tienes una corte de gilipollas que no paran de decirte lo bueno de eres y te meten en una nube de algodón de la que hay quien te saque. Siempre he oído a las flamencas decir artistas y no saben ni leer ni escribir, cojones”, dice antes de soltar la mayor perla: “¿Para ser artista hay que ser igual de gilipollas que Bob Dylan?”, se pregunta antes de reírse a carcajada limpia.

El documental aborda no solo la faceta musical de Eric Jiménez sino también su aspecto humano y también su relación con las drogas, aunque clara: “Siempre he tenido mucho respeto por la gente, no he salido bebido en ningún concierto, solo lo he hecho una vez en un homenaje a Carlos Berlanga que tocaba una canción con Los Planetas pero no era un concierto. Es que una de las pesadillas que más me atormentan es que estoy en un concierto, alguien me sujeta las manos y no puedo tocar. También sueño muchas veces que me pesan las manos y cuando bebes los reflejos no son los mismos, el cansancio es superior, y si te metes droga es contraproducente, tocar colocado se lo dejo a los guitarristas que no sudan o los cantantes, pero para un tío que está currando, no…”, afirma otra vez a medio camino entre la sinceridad y la broma antes de hacer referencia a una de las frases del documental (“me costó meterme en las drogas”): “Es que no les pillaba el rollo, me metí una raya y esperaba ver un dragón volando y nada. Aunque luego ya le pillé el rollo, eso lo sabe toda España, no puedo esconderlo”. Hablando de este asunto, antes de concluir la entrevista, aún tiene tiempo para recordar la grabación del disco ‘Una semana en el motor de un autobús’ de Los Planetas: “Es un momento complicado… Cuando yo llego con ellos, la cosa está mal, hay bastantes problemas con la droga pero no conmigo, la droga está causando estragos dentro pero, de repente, hay magia o lo que sea, y ese estado anímico jodido se refleja en un disco que hace que salga esa angustia y esa emotividad”.