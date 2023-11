La fusión es una de las claves del proyecto musical de Helado Negro, el artista estadounidense de origen ecuatoriano que está girando por nuestro país y que este domingo (19.00 horas) llega a Las Armas.

Roberto Carlos Lange, el artista que se esconde detrás de Helado Negro, mira hacia el futuro en 'Far In', su onírico séptimo disco de estudio concebido casi como un viaje hacia su interior. Muchos dicen que se trata de su mejor trabajo. Un repertorio de canciones atmosféricas en inglés y español que oscilan entre la nostalgia, la poesía y el sentimiento de comunidad en las que fusiona la instrumentación con ritmos latinos, explorando géneros como el synth folk o el pop alternativo. En 'Far In', el cantautor dice que «celebra los fantasmas». Seres imaginarios, espíritus y máquinas que atrapan los embrujos, ciencia ficción para el nuevo siglo, el de la pandemia, la soledad y la alienación.

Una prolífica carrera

La prolífica carrera de Helado Negro está llena de auténticas joyas desde que arrancara en 2009 con 'Awe Owe'. Le siguieron trabajos como 'Canta Lechuza' (2011), 'Invisible Life' (2013) o 'Private Energy' (2016), que fueron marcando un camino de indudable talento que fue corroborado en 2019 con el magnífico 'This Is How You Smile'. Este fue el preludio de su disco más ambicioso y arriesgado hasta la fecha, el ya mencionado Far In, que sonará en directo con toda su potencia en esta gira de otoño en Zaragoza. Un buen preludio de cara al nuevo disco que acaba de anunciar, 'Phasor', que verá la luz en febrero de 2024 y del que ya ha adelantado 'LFO (Fufe Finds Oliveros)'. La música nunca para.

Las entradas para el concierto se pueden comprar en la web de Son Estrella Galicia, circuito que patrocina este concierto, a un precio de 18 euros más gastos de gestión.