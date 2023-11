El Teatro de las Esquinas se encuentra ultimando los preparativos de la segunda jornada del ciclo Mujeres a escena, la tradicional cita cultural que busca dar voz a la creatividad femenina en pos de la paridad y la igualdad de género dentro del sector de las artes escénicas. Tras el primer pase realizado por 'A que voy y lo encuentro', el próximo miércoles 8 de noviembre, a las 20.00 horas, será el turno de 'Prima Facie', la aclamada obra de Suzie Miller y protagonizada por la actriz Vicky Luengo (Palma de Mallorca, 1990).

La palmesana, ganadora del Premio Ondas 2021 y reciente ganadora del Premio Olivier a Mejor Actriz por esta obra, realiza un monólogo de 100 minutos en el que toda la atención del público se vuelca sobre su personaje: Tessa, una joven abogada que tras haber llegado a la cima de su profesión, acaba siendo víctima de una agresión sexual. Tras el fatídico evento, la joven pronto se dará cuenta de que el sistema judicial que tanto defendía pondrá en duda todas las creencias que ha construido a lo largo de los años y tendrá que ser ella misma, con el apoyo emocional de su madre, quien regenere la profunda herida emocional que ha sufrido.

¿Qué sensaciones lleva con la gira de este monólogo hasta ahora?

Estoy muy contenta por cómo se está recibiendo la obra y por todas las críticas preciosas que me están llegando, son las más emocionantes que he recibido nunca en uno de mis papeles.

Su obra guarda relación con el ciclo al que se adscribe en Zaragoza, Mujeres a escena, que busca dar voz a la creatividad femenina. ¿Qué reflexión saca frente a esto?

Me siento muy honrada de poder estar en este cartel, y creo que temas así son muy necesarios en los tiempos actuales, sobre todo teniendo en cuenta la poca voz que se le ha dado a la mujer a lo largo de la Historia. Ahí fuera hay creadoras que tienen mucho que contar.

¿Cree que tras su agresión sexual Tessa se siente traicionada frente a un sistema judicial que no la acaba ayudando?

Más que traicionada, creo que sufre un impacto que la obliga a cuestionar todas las creencias que había asentado en sus últimos años. Al final, Tessa necesitaba desarrollar unas ideas que la ayudasen a habitar y sobrevivir en un sector tan turbulento como la abogacía, pero pronto se da cuenta de que esas ideas, que permitían salvar a muchos de sus clientes, algunos posiblemente culpables de lo que le hicieron a otras víctimas, a ella no la iban a ayudar.

¿Un golpe de realidad, no?

Totalmente. Es un recurso dramaturgico muy interesante que hace cuestionar la conciencia del espectador, de captar un mensaje sobre qué es lo que ocurre en un cuerpo tanto física como emocionalmente en un caso así.

"Las críticas que recibo por este papel son de las más emocionantes que me han llegado nunca"

¿Esta obra busca aleccionar al público?

No aleccionar, sino otorgarle a Tessa un grito de ayuda, para que haya una empatía por parte del espectador.

En todo este caos emocional, una figura clave es la madre de Tessa…

Desde luego, ella representa un ancla de amor incondicional que Tessa rechaza al principio, y que busca abrirle los ojos desde su perspectiva. Ya lo deja claro con algunas de sus frases al principio de la obra, como "¿Ya has sacado a la calle a otro criminal?". Sin embargo, será ella quien la acabe ayudando tras la agresión, es la representación del arco emocional de la protagonista.

A estas alturas, ¿qué cree que le ha aportado esta obra a nivel profesional?

Me ha dado cosas buenas y malas. A nivel profesional, creo que este ha sido el reto más complicado al que me he enfrentado. Con esto, he aprendido a exigirme o «fustigarme» menos por un error, a saber aceptar que un ensayo no salga bien a la primera, a asimilar que los principios de cualquier trabajo son duros. A nivel personal trato de aplicar también todos estos consejos, este papel me ha permitido empatizar con víctimas de este tipo, y también darme cuenta de que es necesario caer y reconocer que eres la víctima para poder superar el problema.

Pero…

También hay cosas malas, sí. Resulta cansado tener que hacer un monólogo de 100 minutos tú sola. Además, el cuerpo al final no entiende ese matiz que hay en la actuación, que es necesario simular una tristeza o una agonía durante varios días para el papel. Cuando el cerebro interpreta ese estado de tensión, de alerta y rechazo, te acaba desmoralizando. Es necesario hacer un trabajo fuerte yendo en contra de lo que le pase a tu cuerpo. Yo, por ejemplo, intento «pedirle permiso» para entrar en ese estado, y le agradezco cuando termina cada función. Por supuesto, también intento dormir y comer bien, así como hacer estiramientos para mejorar mi estado de ánimo.

"La obra otorga a Tessa un grito de ayuda, para que los espectadores empaticen con estos casos"

¿Se siente sola cuando sube al escenario en cada función?

Siento bastante presión, más que soledad. Es algo que te invade a lo largo de ese recorrido pero cuando la obra concluye te sientes como una reina, orgullosa de haber transmitido ese mensaje.

¿Qué opinión le merece el sistema judicial español?

Creo que el sistema judicial necesita dejar de señalar a la víctima, ni juzgarla ni poner en duda sus declaraciones. La ley del ‘solo sí es sí’ es indispensable para este tipo de violencias.

¿Qué vendrá después de esta función?

Seguiré girando por varias ciudades de España, sin duda. También estreno mi nueva serie 'Reina Roja' el 29 de febrero del año que viene. Asimismo, he empezado a rodar una película llamada 'Verano en diciembre', en las que figuraré junto a actrices como Carmen Machi, Beatriz Grimaldos o Irene Escolar. Estoy segura de que va a ser un proyecto increíble.