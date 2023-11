Animainzón, las jornadas de cine de animación de Ainzón, celebran su vigésimo aniversario este fin de semana, del 10 al 12 de noviembre en el salón de cine de la localidad zaragozana con entrada gratuita. Como ya es habitual en todas sus ediciones, cada año se realiza un homenaje a una figura clave del cine de animación español. Este año, el honor recae sobre José María Fernández de Vega, director de la película de animación 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', seleccionada en el proceso de candidatura de los Premios Oscar y galardonada con el Premio Goya a Mejor Película de Animación en el año 2020. De Vega es una de las grandes figuras actuales en la animación española, con otros largometrajes conocidos como 'Operación Frankenstein' o cortos como 'La Pandilla VHS'; con cabida también en producciones de imagen real como 'Me he hecho viral' o 'A todo tren. Destino Asturias'. Desde el año 2016, es potenciador del cine de animación en su localidad natal de Almendralejo (Extremadura), con la fundación de The Glow Animation Studio.

Por supuesto, también regresa el certamen nacional de cortos de animación, el cual ha batido récord este año con 120 presentados, de los que se ha elegido a 20 finalistas que se proyectarán el sábado por la tarde para elegir al ganador. Para este año, se ha ampliado la duración de los cortos presentados a un máximo de 10 minutos como una manera de mejorar la calidad de animación y mensaje al público. Asimismo, como ya ha dejado claro el comité organizativo este año se ha contado con mayor presencia femenina entre los candidatos de la selección, así como figuración aragonesa con el corto 'Y Eva también', de Laura Torrijos-Bescós, candidata a los Premios Goya 2024. Este año el Ayuntamiento de Ainzón ha organizado una programación de actividades complementarias para todos los públicos, que arrancará el viernes 10 con la proyección de siete cortometrajes para los alumnos del colegio El Pomillo de Ainzón entre los que votarán su cortometraje favorito con el fin de otorgar el Premio de Jurado Escolar, una dotación que busca introducir a los más jóvenes en el cine de animación. Por la tarde, a las 19.30, tendrá lugar la inauguración oficial de las jornadas con un acto presentado por Silvia Alonso en el que se proyectarán dos cortometrajes de directores aragoneses: '8m' de Vicky Calavia, y 'Momentos' de Toñín Lizana, creado con inteligencia artifical. El día concluirá con la ponencia sobre técnicas de animación del homenajeado José María Fernández de Vega, junto a una oferta gastronómica con vino de la zona y música en directo de la mano del grupo de música Baffin. El metaverso llega hasta Ainzón El sábado continuará con actividades para los más jóvenes en torno a la realidad virtual, siendo necesaria una inscripción previa en el Ayuntamiento de Ainzón con una edad mínima de 12 años. Se realizará un viaje en RV a través de varios cortometrajes de animación, con una experiencia 'Room' en 360 grados. También se contará con un taller de rotoscopia para los más pequeños con 'Pixel y Pincel' para el que también es necesaria la inscripción previa. La actividad permitirá a los pequeños y no tan pequeños realizar varios dibujos sucesivos que se superpondrán para hacer pequeños cortos de animación. Por la tarde, a partir de las 18.30 horas, se celebrará el certamen nacional de cortos. Moderado por Ana Esteban, se proyectarán los 20 trabajos finalistas de certamen con la presencia de sus autores y la votación del público a la finalización por medio de papeletas. El domingo las jornadas comenzarán con la proyección de la película infantil 'Elemental' de Peter Shon y se clausurarán a las 18.30 con la entrega de premios de los cortos. El comité ha agradecido durante la presentación de las jornadas, este martes en la Diputación de Zaragoza, el apoyo de todas las entidades "que hacen posible que la magia del cine perdure durante veinte años en un pueblo tan pequeño como Ainzón".