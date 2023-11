Crítica de Javier Losilla del Festival de Jazz: Hiromi, un tsunami sobre el teclado

La japonesa Hiromi Uehara o Hiromi’s Sonicwonder, nombre con el que ha registrado 'SonicWonderland', su disco más reciente, es un tsunami sobre el piano, los teclados y el sintetizador. Su técnica prodigiosa no es un compendio de fuegos de artificio coloristas, sino el medio que le permite construir piezas de compleja, pero atractiva estructura y atrapar con ellas al oyente. Hiromi abrió el viernes la 40 edición del Zaragoza Jazz Festival, acompañada por un trío de lujo: el trompetista Adam O’Farrill, nieto de Chico O’Farril, uno de los arquitectos del latin jazz, e hijo de Arturo O’Farril, otro grande de la afrocubanía jazzística; el bajista Hadrien Feraud y el baterista Gene Coye. Estos dos últimos conformaron una sección de ritmo trufada de melodía, mientras que Adam sopló divinamente la trompeta (variando su timbre según la ocasión) transitando de la abstracción al 'cool' y al 'latin', pasando por el 'bob' y otros estilos, y estableciendo sabrosos diálogos con Hiromi.

Hiromi, por su parte, es una gran caja de música. Una compositora que revienta las costuras taxonómicas celebrando en cada canción el encuentro de fuentes sonoras diferentes que arman, sin chirriar, un vibrante desarrollo sonoro. Confeccionó el programa con los títulos de 'SonicWonderland,' comenzando con 'Wanted' y el que titula el álbum, dos piezas de ambiente setentero, en las que no faltó el funk, pero traídas a la pulsación del siglo XXI. Luego, con 'Utopia', dio toda una lección de cómo enlazar el blues con lo latino, los pasajes de banda sonora y otras delicatesen. 'Trial Error' fue un modelo de jazz transportado a las fronteras del serialismo, con unos teclados casi atonales. Y con 'Up' nos acercó a Bach, no a la manera de Jacques Loussier, sino introduciendo su espíritu musical en medio de un torrente de jazz.

Epítome de todas las corrientes que han hecho crecer al jazz

Arrobado el público, pidió más, y más tuvo: una brillante y hermosa versión piano solo de 'Blackbird', de The Beatles, y una fanfarria excitante (con todo el grupo): una mezcla de acelerada banda de Nueva Orleans, música de tiovivo y destellos de cancán. Hiromi es paradigma de artista sin límites; epítome de todas las corrientes que han hecho crecer el jazz y que ella encauza por su propio y serpenteante río. ¡Omedetou, Hiromi!