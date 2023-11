El proyecto para la creación de la Orquesta Sinfónica de Aragón que impulsó definitivamente el anterior ejecutivo autonómico, a día hoy parece estar parado. Esa es a la conclusión a la que se llega teniendo en cuenta que sigue sin hacerse público el fallo del jurado que valoró las candidaturas para gerente y administrativo de la Fundación Sinfónica de Aragón ni el resultado del concurso para seleccionar la formación que tomaría el nombre de la Sinfónica de Aragón en su temporada de arranque.

Aunque el nuevo director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, no ha hablado nunca de cancelación del proyecto sino que en sus intervenciones públicas ha hablado siempre de incluir en la fundación a los ayuntamientos y pensar los siguientes pasos a dar, la realidad que señala el proyecto de presupuestos no es muy halagüeña.

300.000 euros menos que en 2023

Para el año 2024, el Gobierno de Aragón ha destinado 100.000 euros a la Fundación Sinfónica de Aragón, es decir, 300.000 euros menos que este año (que visto lo visto tampoco se ejecutarán) y eso que la supuesta actividad iba a abarcar solo medio año. Pero es que, además, no hay ni rastro, obviamente de los primeros conciertos que se iban a organizar para este final de año y parece claro que la línea de 1.100.000 euros que estaba comprometida también para la sinfónica este año se quedará en el limbo. Es decir, todo lleva a la misma dirección, la Orquesta Sinfónica de Aragón no va a ser una realidad, al menos a corto plazo, a no ser que cambien mucho las cosas.

Así todo hace indicar que seguirá vigente esa anomalía histórica de que Zaragoza, y por ende Aragón, es la única capital de la Unión Europea de más de 300.000 habitantes que no cuenta con un proyecto sinfónico sufragado públicamente. El proyecto de crear una Orquesta Sinfónica de Aragón se remonta a los años 90 cuando hubo varios intentos que no prosperaron ante la reticencia de las administraciones que no veían claro el modelo. Lo curioso es que todos los grupos políticos apoyaron la pasada legislatura en las Cortes de Aragón la creación de una Sinfónica de Aragón