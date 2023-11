He asistido a no pocos conciertos de Cuti Vericad. Los suficientes para comprobar la fuerza y la intencionalidad de su directo; y eso significa que no solo me refiero a una resolución musical solvente, también hablo de su enorme capacidad para transmitir emociones y sentimientos. Recuerdo especialmente una actuación en el teatro Arbolé ("brillante y agitadora en fondo y forma", escribí entonces), en 2010, paradigma de lo que el músico jaqués puede desarrollar en escena.

El sábado, Cuti llevó a Oasis las canciones de 'La venganza del samurái', su nuevo, reciente y notabilísimo álbum, un trabajo de altura que, sin omitir la marca de la casa, puede mover al músico por carreteras hasta ahora, lamentablemente, no transitadas. José Luis Seguer 'Fletes' (batería), Jesús Martí 'Pelón' (bajo eléctrico), Gonzalo Fernández (guitarra eléctrica) y José Peyrona (guitarras eléctrica y acústica y coros) arroparon a Cuti en su 'venganza'. Quiero anotar de entrada que no me gustó el sonido de la voz de Cuti, demasiado agudo, sin cuerpo, detalle probablemente debido a la extraña acústica de la sala, dado el cuidado exquisito que José Manuel Glaria, el técnico de sonido, pone en su trabajo y especialmente en los conciertos de Cuti. Dicho lo cual, nada que objetar a la rotundidad instrumental del conjunto. Disensión con la sensación general del público Mas lamento disentir de la sensación general que el público sintió en el concierto. Creo que Cuti facturó una presentación irregular, combinando fragmentos espléndidos con otros que, no diré de aliño, por supuesto, pero sí de perfil bajo. Ofreció viejas y nuevas canciones y alternó guitarra y piano, y mostró seguridad y dispersión. La solidez de su carrera, más allá del recorrido que haya tenido, y sus canciones pueden y deben mostrar un alto nivel de exigencia. El mismo que quienes le escuchamos y apreciamos debemos pedir. Cuti Vericad: "Lo único que me interesa de la industria es la música en sí misma" Inició la noche con 'Balada triste', continuó con 'Je suis la Résistance' (acentuando el pulso 'glam' de la pieza), y siguió con 'La búsqueda', 'Exterminador del futuro Parte II', 'Aunque pida perdón', 'El Luchador' y 'Caminos separados', canción que, junto con 'Máquina de humo', 'De vuelta a casa' y 'Llévame contigo', conformó uno de los tramos más atractivos del concierto. 'Con dignidad', 'Las aventuras del astronauta Theo' y 'Malcom' funcionaron como transición la parte final e incontestable del repertorio, bises incluidos: 'Nadar entre tiburones', 'Solo quiero tu amor', 'Incondicional' (solo voz y piano), la espectacular 'Pequeño Jerry Lee', la extraordinaria y llena de matices vocales 'No siempre todo sale bien' y 'Big sur' nos devolvieron al Cuti que, como decía Kafka de los buenos libros, te da una sacudida en la nuca. Ojalá toda la velada hubiera sido como esos tramos que he destacado. U ojalá que el disperso sea el crítico y no el artista.