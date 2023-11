¡Oh, los domingos! Esos días deprimentes, solo soportables hasta después del vermú, salvo que tengas a mano un concierto de jazz, en el que, sentado en torno a una mesa, con un vino, escuches en directo a Mike Stern, guitarrista de postín encajado en el jazz-rock, aunque en realidad este setentón muy en forma escape de las clasificaciones. Mike actuó en la sala Multiusos acompañado por Leni Stern (su señora, cantante, tocadora de guitarra y otros instrumentos), Bob Franceschini (saxo), Lincoln Goines (bajo eléctrico) y Dennis Chambers (batería).

Y como era domingo, Mike hizo un concierto más corto que en otras ciudades. Ojo, no es que yo esté a favor de las actuaciones interminables; solo lo comento como dato. La cosa comenzó con Like A Thief, una pieza en la que se conjugan ritmos africanos, pop y jazz, y en la que Leni tocó el n’goni, instrumento de África occidental, y concluyó con una revisión de Red House, de Jimi Hendrix. Y en medio, guitarrazos para todos los gustos, con más o menos efectos, cumplidas actuaciones de la sección de ritmo, solvencia (sin rupturas) del saxo, y, fuera de programa, como dirían Les Luthiers, una prescindible La soledad, canción en español interpretada por Leni, probablemente con la intención de demostrarnos su dominio de nuestro idioma, perteneciente a su disco en solitario Kindness Of Strangers, registrado en el año 2000.

También sonaron otras composiciones como Slow change, con una atractiva ruptura de la línea melódica de la guitarra protagonizada por el saxo, y más: una larga y notable suite repleta de improvisaciones, con Mike iniciando el recorrido solo acompañado por una percusión mínima, sumándose después el resto de los instrumentos, armando en conjunto un combinado de rock, jazz, y destellos de música clásica. Resaltó también una punzante composición armada sobre una línea de bajo cool, en compás de 5/4, repleta de guiños guitarrísticos a músicas diversas y rematada en tempo de blues. Y de final, un poco de funk y el mencionado recuerdo a Hendrix.

Generoso con sus músicos (les da cancha) y consigo mismo, Mike Stern, dentro de las coordenadas del jazz, picotea aquí y allá, hace hablar bien a la guitarra (aunque en ocasiones parlotee) y a estas alturas de su carrera no aspira a otro triunfo que no sea que el espectador pase una buena tarde y se olvide de que es domingo. No es poco, tal como está el patio, siempre que no comparemos su concierto con el de Hiromi’s SonicWonder, claro.