Hace muchos años no me resultaba fácil identificar algunas voces de intérpretes de copla. Hasta que la escuché a ella, y supe de inmediato que era lo más. En otro orden de cosas, pero contando también con su protagonismo, siempre me han interesado las vivencias de aquellos españoles apasionados de la farándula que desembarcaron al otro lado del océano para poner en marcha el sueño americano. Resulta mágico imaginarse aquel esplendor, donde Vicente Blasco Ibáñez, Enrique Jardiel Poncela o Edgar Neville escribieron historias que cautivaban a todo tipo de públicos. La apasionada vida de Concha Piquer, que en cada uno de sus viajes llevaba su baúl lleno, como reza el dicho, se reconstruye con amenidad y belleza en estas páginas. Hay anécdotas que tumbarían a cualquier persona que se precie de coleccionar momentos únicos.

Era un personaje seductor que provocaba emoción por donde pasaba. Rezumaba libertad porque tuvo que aprender a sacarse las castañas del fuego entre extraños que le prometían una existencia gloriosa y un futuro exitoso en un mundo que avanzaba a grandes zancadas. Se vio obligada a manejarse muy joven y en solitario en la inmensa Nueva York de la ley seca y de los gánsteres o mafiosos, cuyos cadáveres se podían encontrar casi a diario flotando en el Hudson. Los grandes empresarios del espectáculo se enamoraron de su arte, de su salero y de su desparpajo, y hubo quien la sedujo, a veces con triquiñuelas y con mentiras, convirtiéndola en el reflejo de aquellas mujeres que sufrían de amores desgraciados en sus antológicas canciones. Más de una vez se inspiraron en su tristeza para poner letra a la música, para poner música a su voz. Es una biografía y es una novela, y sobre todo es una delicia que recomiendo de inmediato degustar. Se puede encontrar la mirada felina de la cantante en cada una de sus líneas, construidas con el material del que está hecha la admiración. También se halla en ellas su descomunal fuerza, con la que ponía los puntos sobre las íes a quienes pretendían abusar de su entereza y renegar de sus aplaudidos logros. Este libro está escrito con oficio, con la rotundidad de los adjetivos bien puestos y con la destreza de llamar a las cosas por su nombre, incluso las que se nutren de crudeza y de amargura. Me encanta la envolvente prosa de Manuel Vicent, uno de los más grandes, porque su escritura descubre al personaje para que a continuación lo descubra el lector, y ambos descubrimientos los realiza sin dejar de abrazar a unos y a otros. Una mujer adelantada a su tiempo Conociendo algunos de los entresijos que vivió la Piquer, con artículo determinado acompañando al apellido, el autor no ha podido escoger mejor título para esta obra editada por Alfaguara: 'Retrato de una mujer moderna'. En efecto lo fue, adelantándose a su tiempo y demostrando que estaba muy por encima de la abundante sobreprotección que a menudo nos rodea cien años después. Disciplinada, ordenada y profesional, no consentía errores a causa de distracciones y nunca le faltó autocrítica sobre el escenario. Desde la ciudad de los rascacielos oteaba el mundo y aguardaba con ansia el momento de regresar a su querida Valencia natal, vivencias conmovedoras narradas con diálogos cuidados y a través de capítulos cortos. No son precisos demasiados datos para que la personalidad se imponga y los sentimientos se reconozcan. Es cuestión de precisión. La narrativa sigue sus pasos en orden cronológico y las distintas etapas vividas se explican perfectamente desde la linealidad. A veces parece que resumir todo lo que cabe en una existencia repleta de logros y de experiencias excepcionales requiere de una complejidad estructural. Nada más lejos. Directo al grano, directo al corazón, directo a quienes quieren saber más o quieren descubrir a una figura que se va a perpetuar en la memoria. La literatura permite encuentros con la realidad a través de la ficción, y consigue que sean los recursos de un auténtico escritor los que cubran algunas de las lagunas de aquella lejana realidad y le dé redondez al conjunto. La coherencia es la pieza que siempre completa los puzzles. Hay personajes a los que conviene acercarse manteniendo las distancias y hay personajes a los que siempre se les ha sentido cerca aun cuando coincidir con ellos físicamente fuera una posibilidad bastante remota. Esta narración hace sentir más próxima a doña Concha. Y a la vez, por si queda algún escéptico, la envuelve en un halo de inmortalidad. 'RETRATO DE UNA MUJER MODERNA' Manuel Vicent Alfaguara 224 páginas