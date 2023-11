«Quería informarles como habitantes del Pueblo Nuevo de Belchite y con orígenes del Pueblo Viejo o la Pequeña Rusia, que mi espectáculo ha sido censurado». Con estas palabras, la bailarina y coreógrafa Lola Eiffel denunció que su producción 'La ruta del silencio', que había ideado para ser representado entre las ruinas de Belchite en dos pases el 26 de noviembre (12.00 y 16.00 horas) durante la celebración de la Fiesta de la Paz no se iba a realizar ya que, aseguraba, el ayuntamiento (gobernado por el popular Carmelo Pérez, que es a su vez presidente de la FAMP) le había notificado la suspensión.

¿El motivo? Lola Eiffel lo tiene claro: «Iba a recorrer todo el pueblo menos la parte donde hay una placa que ha creado discordia y conflictos en el pueblo (donde en este momento sigue habiendo un mensaje falangista) y parece ser que no ha gustado. Si hubiera habido una placa republicana tampoco hubiera ido a ese lugar en el espectáculo. Creo que ya bastante nos hicieron enfrentarnos en la guerra y durante 40 años de dictadura como para que ahora en el 2023 en un espectáculo por la paz visitemos un lugar que sigue dividiendo, a mi modo de ver. Pero bueno esa es mi suposición respecto a la decisión del alcalde que parece ser que es lo que no ha gustado porque realmente no ha habido explicaciones solo una orden: Censura».

El ayuntamiento niega la censura

El ayuntamiento, por su parte, niega esa versión y que haya habido censura, pero aluden a que no van a permitir que se utilice el pueblo para el enfrentamiento y que se trabaja por la memoria y la paz.

La artista, por su parte, explica que se trataba de «un espectáculo que ideado por la paz y donde quería hacer un homenaje a los habitantes del Pueblo Viejo de Belchite. Casa por casa, sintiendo cada paso y nuestras respiraciones, al mismo tiempo que nos pudiéramos ir acordando de los antepasados que llenaron ese pueblo (4.000 habitantes). No iba a tener ninguna connotación política pero parece ser que a pesar de la cantidad de emails mandados a la corporación municipal han hecho oídos sordos y no me han contestado a ninguno, ni concejal de Turismo ni Alcalde. Sin importarles mi tiempo ni el de mi equipo dedicado a crear este trabajo».

Todo antes de concluir su mensaje de manera directa: «Me hubiera encantado poder estar, bailar y compartir este espectáculo con ustedes por las calles de su pueblo. Un espectáculo que nació desde el respeto, el amor y cariño a su viejo pueblo y sus habitantes». Además, según explica la propia bailarina ha recibido la solidaridad de dos artistas, uno de ellos Alfredo Grañena, a los que el ayuntamiento les había propuesto actuar y rechazaron su propuesta.