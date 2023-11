Crítica de Javier Losilla del Festival de Jazz: El gran Paquito y los tremendos instrumentistas

"Y ahora… and now… señoras y señores… ladies and gentlemen… público que sabe lo que es bueno … Discriminatori public… Sin traducción… without translation.. Sin más palabras que vuestras exclamanciones y sin más ruido que vuestros calurosos aplausos… Without words but with your admiration and your applause… Sin palabras pero con música y sana alegría y esparcimiento… Without words but with music and happiness and joy… ¡Para ustedes!... To you all! Nuestro gran show de esta noche… ¡en el Zaragoza Jazz Festival! Our great show os this evening at Zaragoza Jazz Festival… Paquito D’Rivera… ¡Arriba el telón! Curtains up!"

Mucho tiempo ha pasado desde que Dizzy Gillespie espoleó a Paquito D’Rivera con la motivadora “blow, man, blow”. Sopla, tío, sopla. Y Paquito soplo tanto y tan bien que se ha convertido en una leyenda del saxo alto y del clarinete y en un creador genuino que convierte en jazz todo lo que toca, y el jazz, en todas las músicas posibles. Paquito es vigor y elegancia; un artista con códigos propios que elabora paseando por lenguajes sonoros diferentes. El sábado actuó en la Multiusos con dos acompañantes de auténtico lujo: el pianista Ivan Melón Lewis y el vibrafonista Sebastián Laverde. El primero es un instrumentista de soberbio ataque, manos ágiles (marcando bien las diferencias entre la izquierda y la derecha), sonido redondo y mente rápida; el segundo maneja el vibráfono con una maestría y detalle que encandilan. Bien sabe el maestro D’Rivera con quien se sube al escenario, y de ahí que diera cancha a Lewis y a Valverde. Tras una apertura en la que se coló Bach como intruso de lujo, y en la que Paquito citó la cubanía con un guiño a La negra Tomasa, pieza de Guillermo Rodríguez Fiffe, llegó el tiempo de que Chopin se enredase con el danzón caribeño en Nocturno en la celda. Una extraordinaria (no lo escribo con mayúsculas porque el libro de estilo no lo permite) Milonga gris, de Carlos Aguirre nos dejó clavados en la silla. Así, que, para suavizar la cosa (es un decir) Paquito y sus compinches llevaron a los terrenos del blues el segundo movimiento del Concierto en La mayor, de Mozart. Y por si no había quedado claro a esas alturas de concierto la pericia del pianista, Iván, en solitario, ofreció Danzana, una composición propia que cabalgó entre el clasicismo, el blues y lo latino. Una samba-bolero de impecable factura (Remember Dizzy) homenajeó al gran Gillespie, y fue rematada por una gozosa recreación de una pieza del padre del bebop: A Night in Tunicia. Ya en la recta final de la velada, el trío recordó una de las canciones que Paquito grabó con Chucho Valdés (I Missed You To!), con citas a Summertime. Y ya puestos con Valdés hijo, no dejaron fuera a Valdés padre. Pa’ Bebo, una preciosa creación del pianista Pepe Rivero, fue reformulada con alma y un breve recuerdo a El manisero. Y adiós. Casi. El obligado bis nos llevó a las cadencias platenses de Astor Piazzolla con un Libertango antológico. Qué tío, este Paquito y qué tíos sus acompañantes: ¡cómo intercambiaron solos, engancharon frases y dieron coherencia al conjunto! Brillante. Por cierto el inicio de esta crónica es una recreación de un párrafo del comienzo de la novela Tres tristes tigres, de Guillermo Cabrera Infante, que en cierta ocasión usé en un texto sobre D’Rivera y que me ha parecido oportuno retomarla ahora.