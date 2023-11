Crítica de Javier Losilla del Festival de Jazz: Una tarde alrededor de san Tete

Fin de semana de san Tete Montoliu en Zaragoza, el domingo pasado. Montoliu fue artista controvertido donde los hubo, destacó tanto por su habilidad como pianista como por su genio endemoniado y su lengua larga para desprestigiar a sus colegas. Este año habría cumplido 90 primaveras. El sábado por la mañana, en la librería Cálamo, se presentó el libro de Pere Pons ‘Round About Tete’, un trabajo que pretende poner un poco de orden en la desordenada biografía del pianista catalán. Y el domingo por la noche, cerrando la 40 y notable edición de Zaragoza Jazz Festival, asistimos al concierto Celebrando a Tete, armado por Ignasi Terraza Trío (Terraza, piano; Horacio Fumero, contrabajo, y David Xirgu, batería), el saxofonista Perico Sambeat y la cantante (invitada especial) Maria del Mar Bonet, artistas relacionados de una u otra manera con Montoliu.

Piezas que Tete gustaba tocar, algunas composiciones firmadas por él y canciones de la Bonet configuraron un repertorio un poco bizarro, a la postre, dignamente defendido por los músicos, pero no sé si muy cercano al espíritu musical de Vicenç Montoliu i Massana (Tete, o sea). La velada comenzó con 'Blues for Tete', pieza de Ignasi Terraza que dio paso a una revisión sin brillo de 'Milestone', de Miles Davis. Más atractiva sonó una mezcla de escrituras sonoras del homenajeado ('T’estimo tant', 'Blues for line', 'Blues for Núria'…) y sentido fue el tributo de Horacio Fumero, solo con el contrabajo, con una mezcla de músicas del norte de Argentina.

Saxo sinuoso de Perico Sambeat

Con otra escritura de Tete ('Don’t Smoke Anymore') se incorporó al grupo el saxo sinuoso de Perico Sambeat, también presente en 'Ask Me Now', del imprescindible Thelonious Monk. Y de la memoria del pianista de Carolina del Norte pasamos a la presencia actual de Maria del Mar Bonet, que comenzó su repertorio revisando a Billie Holiday ('Jim'), siguió con una composición de Tete a la que ella ha puesto letra ('Jo vull que m'acaronis') y se adentró después en 'Els boscos del pensament' (con música de Javier Mas y letra propia), 'Abraça’M' (versión de 'Embraceable You' , de George & Ira Gershwin), 'Blues en sol' y, 'És fa llarg esperar', del añorado Pau Riba, sin duda lo mejor del paso de la Bonet por el escenario, quien se apoyó en demasía en lo que se conoce como el vibrato caprino o más correctamente 'jitter' o fluctuación (ese temblor en la voz, tan serratiano). Bueno, pasamos el domingo, recordamos a Tete, a quien se recuerda bien en Zaragoza por las veces que aquí actuó, y a otra cosa.

Mas no quiero dejar de reseñar, por su valor educativo, por la abundante asistencia de público y por lo ameno dela propuesta, los conciertos del sábado y del domingo dieron en la sala Luis Galve del Auditorio las chicas y chicos que configuran el excelente proyecto Jazz for Kids, creado hace diez años por el músico Dani Escolano. Una excelente forma de acercar el jazz y, en general, la música sin adjetivos, al publico más pequeño y a no pocos padres. ¡Dale!