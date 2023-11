Hace 26 años, en noviembre de 1997, comenzaban los conciertos en La Casa del Loco de Zaragoza y el primer grupo que tocó fue una nueva banda que acababa de sacar su primer disco con una discográfica aragonesa, Grabaciones en el mar, casa entre otros de El Niño Gusano. Venían de Valencia y se llamaban La Habitación Roja. Desde entonces el grupo se ha transformado en una de las bandas más serias, respetadas y queridas de la escena independiente española. Lo volverán a demostrar este sábado en la sala zaragozana con un concierto que conmemorará el 26 aniversario de La Casa del Loco. La actuación comenzará a las 21.00 horas y las entradas están a la venta en https://localentradas.entradas.plus/entradas/es/entradas-musica-la-habitacion-roja-251123 a un precio de 18 euros (22 en taquilla).

Tras más de 25 años de carrera discográfica, La Habitación Roja ha logrado armar un auténtico batallón de fieles seguidores. Aragón es buen ejemplo de ello y sus conciertos en la comunidad suelen colgar siempre el cartel de no hay billetes. Este pasado verano tocaron en el Festival Brizna de Ayerbe y su presencia en los festivales de la comunidad es recurrente. El año pasado, por ejemplo, también estuvieron en el Amante de Borja.

Sin duda, una de las claves de su éxito ha sido defender a capa y espada las canciones como refugio, reivindicando el poder terapéutico de la música y logrando que el público se identificara con sus temas. «Al final a lo que uno aspira es a generar en los demás lo que te han hecho sentir a ti las canciones de otros, y esa es la máxima que hemos seguido», apuntaba recientemente a este diario el guitarrista de la banda, Pau Roca., que asegura que al grupo le queda cuerda para rato.

Así, La Casa del Loco de Zaragoza vivirá este sábado una noche de celebración. La sala de la calle Mayor lleva nada más y nada menos que 26 años acogiendo conciertos, un tiempo en el que se ha convertido en todo un referente de la música en directo tanto en Zaragoza como en España. La sala ha albergado cientos de conciertos en estas dos décadas y media. Ha visto dar los primeros pasos de artistas y bandas como Quique González, Amaral o Love of Lesbian, triunfar a clásicos como Loquillo, Siniestro Total o Antonio Vega y ha acogido con los brazos abiertos a grandes grupos foráneos como The Jayhawk, Drive by Truckers o Gustavo Cerati.